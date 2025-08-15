La Muni de Cipolletti pedirá tierras a Nación para regularizar un asentamiento

El Municipio, junto a la Provincia, reclamará al Estado Nacional la transferencia de las tierras en las que se asentó el barrio Las Cabañitas.

El Municipio de Cipolletti avanza con un plan de regularización de asentamientos y barrios populares que incluye la prestación de servicios, la llegada de servicios en forma regular y el cobro de tasas. Para completar el proceso, se debe normalizar la tenencia de las tierras y en algunos casos es un tema complejo de resolver.

Las Cabañitas es uno de los asentamientos de Cipolletti que no tuvo avances en cuanto a la tenencia de las tierras. A diferencia de otros barrios populares surgidos por la toma de tierras, en este caso, el titular original no hizo reclamos y no se trata de un particular.

En las tierras, ubicadas en la zona norte, viven más de 20 familias que ocuparon un predio fiscal que pertenece al gobierno nacional. Las gestiones serán ante el organismo del Gobierno que administra los bienes del Estado.

Durante una recorrida por el barrio Las Cabañitas de la ciudad el intendente Rodrigo Buteler, acordó con el gobierno provincial y los vecinos presentar en conjunto una nota a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para solicitar la transferencia definitiva de las tierras a la Municipalidad, con el objetivo de regularizar dominialmente el barrio. Lo cual permitirá avanzar en la colocación y regularización de todos los servicios básicos del barrio, como así lo requieren las familias que habitan allí.

Las familias de Las Cabañitas de Cipolletti

Mariana García, vecina de Las Cabañitas desde que se conformó el barrio en el año 2003, aseguró que: “Es importante porque queremos regularizar nuestra situación, y ya una vez regularizado poder acceder al gas que es algo importante para todo el barrio. Con el municipio venimos trabajando hace 20 años aproximadamente, pero no hemos tenido respuestas desde Nación”.

No obstante García aseguró que cuentan con el acompañamiento del municipio: “Hemos logrado cambiar las luminarias y pasa la máquina para mejorar y agrandar las calles”.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es un organismo público encargado de gestionar y administrar los bienes inmuebles del Estado Nacional. Sus funciones incluyen la compra, venta, arrendamiento y administración de bienes inmuebles, así como la regularización de la propiedad y la protección del patrimonio del Estado. La AABE también participa en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y en la administración de bienes recuperados de actividades ilícitas. Su objetivo es optimizar la utilización de los recursos del Estado y promover la eficiencia en la gestión de los bienes inmuebles.