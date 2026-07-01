Rodrigo Buteler visitó una de las obras más grandes del país y anticipó cómo puede cambiar el futuro de Cipolletti

El intendente recorrió el proyecto VMOS en Punta Colorada y vinculó el crecimiento de Cipolletti al desarrollo de Vaca Muerta.

El intendente de Cipolletti recorrió el proyecto VMOS en Punta Colorada junto a otros jefes comunales de la provincia. Foto: Gentileza.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , participó este miércoles de una recorrida por una de las obras energéticas más ambiciosas del país y dejó una definición contundente sobre el futuro de la ciudad.

Se trata del proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) , que avanza en Punta Colorada y que promete transformar a Río Negro en un actor clave en la exportación de petróleo y gas a nivel internacional.

Durante la visita, que reunió a 30 intendentes de toda la provincia, Buteler destacó la magnitud del proyecto y aseguró que se trata de “una de las inversiones privadas más importantes de la historia de nuestro país y de Latinoamérica en infraestructura para exportar gas y petróleo”.

La frase resonó fuerte en medio de una obra que moviliza miles de millones de dólares y ya emplea a más de 1.500 trabajadores en simultáneo, con un 80% de mano de obra rionegrina.

Qué tiene que ver Cipolletti con este desarrollo

El jefe comunal remarcó que el crecimiento que viene experimentando Cipolletti está estrechamente vinculado al desarrollo de Vaca Muerta y al movimiento económico que genera toda la industria energética en la región.

En ese sentido, planteó que el desafío será lograr que ese crecimiento económico no quede concentrado solamente en grandes empresas o sectores específicos.

La frase de Rodrigo Buteler sobre el futuro de Río Negro

Buteler fue todavía más allá y dejó una definición política sobre el impacto que puede generar este proceso en toda la provincia.

“La transformación de Río Negro es imponente y el desafío es que este desarrollo llegue a cada hogar rionegrino”, sostuvo el intendente cipoleño al analizar el alcance que podría tener el VMOS en la economía regional.

La obra que puede cambiar el mapa productivo de la provincia

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur convertirá a Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, en un punto estratégico para exportar petróleo proveniente de Vaca Muerta.

Actualmente se construyen enormes tanques de almacenamiento con capacidad de 750.000 barriles cada uno, que serán los más grandes de Argentina.

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Desde el Gobierno provincial sostienen que la obra abrirá una nueva etapa para Río Negro, con impacto directo en empleo, infraestructura, logística y crecimiento económico en distintas ciudades, entre ellas Cipolletti.

Las definiciones de otros intendentes de Río Negro sobre el VMOS

Entre los intendentes que estuvieron presentes, el jefe comunal de Viedma, Marcos Castro, opinó sobre el proyecto en el lugar y aseguró que afirmó que "entusiasma y emociona". Además, destacó que permitirá generar empleo y nuevas oportunidades en toda la provincia. "Es un proyecto que marca un rumbo y un futuro para Río Negro", planteó.

Mientras que la Intendenta de General Roca, María Emilia Soria, describió que recorrer las obras "es impactante" y expresó que "como rionegrina me llena de orgullo".

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"Siempre he sido crítica de muchas cosas que lleva adelante el Gobierno Provincial, pero esta es una de las que me llena de orgullo y, por supuesto, estoy a favor de apoyar este proyecto y el impulso que genera el VMOS", opinó.