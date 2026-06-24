Cipolletti licitó 146 cuadras de asfalto: cinco empresas y un proyecto de ciudad sin deuda

El municipio abrió sobres con presupuesto propio y sin endeudamiento. Rodrigo Buteler y Alberto Weretilneck destacaron el plan vial como un "hito histórico para la región".

El Municipio de Cipolletti dio otro paso concreto en su ambicioso plan de infraestructura vial con la apertura formal de sobres de licitación para pavimentar 146 nuevas cuadras , en un acto que contó con la presencia del intendente Rodrigo Buteler , el gobernador Alberto Weretilneck y los equipos técnicos de Obras Públicas.

Cinco empresas se presentaron para ejecutar una obra cuyo presupuesto oficial asciende a $9.316.611.010,66, financiada íntegramente con recursos municipales y sin recurrir al endeudamiento.

Las propuestas económicas presentadas por las empresas postulantes mostraron una amplia dispersión respecto del presupuesto oficial. La firma Pose cotizó el valor más alto con $10.556.796.516,74, seguida por Ribeiro con $9.136.337.893,30 y Quidel con $8.322.193.510,80. En los valores más competitivos se ubicaron Norvial con $7.905.522.877,43 y Perfil con $7.902.930.194,22, ambas por debajo del presupuesto oficial. Las ofertas serán analizadas técnica y económicamente antes de la adjudicación definitiva.

Estas 146 cuadras se enmarcan dentro de un plan de 309 que el municipio tiene en ejecución y proyección, como parte de la meta total de 700 cuadras de pavimento que el Ejecutivo local se propuso alcanzar durante su gestión.

Presentacion plan asfalto cipo nuevas cuadras EL asfalto apunta a completar una plan integral que espera alcanzar las 700 cuadras de asfalto hasta 2027. LM Cipolletti

Rodrigo Buteler: "No hay un barrio que no tenga una obra"

El intendente Rodrigo Buteler tomó la palabra para contextualizar la obra dentro de un proyecto de ciudad que, según afirmó, no es producto de la casualidad sino de una planificación integral y sostenida. "Hemos arrancado en 250, 500, hoy 700. Tiene que ver con la buena administración del municipio, la eficiencia y el control del gasto, que nos permite hacer obra pública de gran envergadura", señaló ante los presentes.

El jefe comunal subrayó que el plan vial no se limita al asfalto, sino que es la cara visible de una transformación más profunda. En paralelo, Cipolletti avanza en la licitación de un colector cloacal para proyectar el crecimiento a 100.000 habitantes, tiene en construcción cinco parques industriales que alojarán más de 400 empresas, y se encuentra a tres meses de completar la iluminación LED en toda la ciudad, con 3.000 luminarias adquiridas recientemente.

"Las 700 cuadras están pensadas para conectar las escuelas, el transporte público y unir el norte con el sur, el oeste con el este", explicó Buteler. Y agregó que la transformación urbana también incluye tres rotondas, 200 cuadras de cordón cuneta, colectores cloacales y obras provinciales como la doble vía de la circunvalación.

plan de pavimentacion cipolletti Las obras se llevan adelante con presupuesto municipal y sin endeudamiento externo.

Alberto Weretilneck: "Es histórico, es disruptivo, es un antes y un después"

El gobernador Alberto Weretilneck fue el más enfático al momento de encuadrar históricamente lo que está ocurriendo en Cipolletti. Recorrió los hitos de infraestructura de la ciudad desde los gobiernos municipales de mediados del siglo XX —Anacleto Badillo, Julio Dante Salto, Julio Arriaga— para concluir que la gestión actual representa una nueva bisagra en la historia local.

"Un plan de infraestructura de estas características es disruptivo, histórico, es un antes y un después", sostuvo el mandatario provincial. Pero el dato que más enfatizó fue la fuente de financiamiento: "Semejante plan vial se hace con recursos municipales y sin endeudamiento. Esto hay que decirlo porque es muy importante", afirmó, en clara contraposición con lo que describió como décadas de endeudamiento público en distintos niveles del Estado nacional.

Weretilneck también destacó la filosofía integradora del plan, que —según explicó— no responde a criterios electorales sino a una lógica de funcionamiento urbano: "No es quedar bien con un sector, sino darle a la ciudad una integración, que todos lleguemos más rápido y en mejores condiciones de seguridad a donde vamos".

Asfalto Cipolletti En la actualidad, el plan avanza sobre barrios de la ciudad que históricamente reclamaban estas obras.

Cloacas primero, asfalto después

Uno de los ejes conceptuales que atravesó los discursos fue la secuencia lógica de las obras: primero la infraestructura subterránea, luego la pavimentación. Tanto Buteler como Weretilneck coincidieron en que asfaltar sin resolver cloacas, agua y gas condena a romper el pavimento años después, diluyendo la inversión.

En ese marco, el Gobernador anunció que el 30 de junio se abrirá la licitación del colector cloacal local de Naciones Unidas, que dará solución a los barrios Anai Mapu, Brentana, Antártida y 400 viviendas. A eso se suma el acueducto de la zona norte, una obra que supera los $5.000 millones.

Sistema vial regional: el próximo desafío

Weretilneck también planteó la necesidad de pensar más allá de las calles internas: el sistema vial del Alto Valle como un todo integrado. Confirmó que la provincia aceptó la transferencia jurisdiccional de las rutas 22 y 151, aunque aclaró que el objetivo no es simplemente tapar baches sino diseñar un esquema de conectividad regional que articule a Cipolletti con Neuquén y el resto de la provincia.

"Cipolletti ya forma parte de una metrópolis. Muchas cosas que pasan dentro de la ciudad tienen que ver con lo que recibimos y damos en virtud de una región en pleno crecimiento", señaló el gobernador.