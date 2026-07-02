La mamá de Agustina Fernández a cuatro años del femicidio: "Hoy no me pidan nada, ya no siento"

Silvana Cappello, la mamá de Agustina Fernández, recordó el momento en el que se enteró del brutal ataque a su hija. Por el caso Pablo Parra fue condenado a perpetua.

A cuatro años del brutal femicidio de la joven estudiante de Medicina Agustina Fernández , su madre, Silvana Cappello , compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales. La publicación coincide con un nuevo aniversario del 2 de julio de 2022 , el día en que Agustina fue brutalmente atacada.

En sus palabras, Cappello rememoró el momento exacto en que recibió la noticia del supuesto robo en el complejo de departamentos de la calle Confluencia 1301 , en el barrio Las Calandrias , lugar donde residía su hija. Aquella comunicación telefónica fue realizada por Pablo Parra , quien tiempo después sería juzgado y condenado como el autor material del femicidio .

"Hoy 2 de Julio, a 4 años del llamado más aterrador de mi vida, tu asesino llamaba muy sigilosamente para contarme del robo donde te habían atacado, te puedo asegurar que ése día no me lo olvidaré jamás", expresó la madre de la joven de La Pampa que había llegado a la ciudad para cursar sus estudios en la Universidad Nacional del Comahue .

La condena a perpetua y el vacío inmenso

El 12 de junio de 2024, un jurado popular declaró culpable de manera unánime a Parra, dictándose la pena de prisión perpetua. Recientemente, los recursos de la defensa fueron desestimados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), ratificando la sentencia por femicidio.

Respecto al fallo judicial, Cappello reflexionó en su mensaje: "Hoy logramos justicia, perpetua, como si eso llenara el vacío inmenso que nos dejaste en vida". La publicación trasluce el desgaste emocional tras cuatro años de sobrellevar el duelo y sostener de forma pública el reclamo de justicia tanto en la comunidad de Cipolletti como en su provincia.

silvina cappello agustina fernandez (5).jpg "Me arrancaron el alma", el desgarrador mensaje de la mamá de Agustina Fernández.

"Hoy no me pidan nada"

Hacia el cierre de su comunicado, la madre de Agustina describió el dolor de una herida imposible de cicatrizar. "Hoy no puedo con nada, hoy no me exijan, no puedo dar más, a mí me arrancaron el alma, ya no siento, sonrió por inercia, por cumplir, con la esperanza de estar con vos, dónde sea que estés, y gracias por las señales, son mi batería, y gracias por sentarme en la cama cada mañana. Hoy no me pidan nada", escribió.

El proceso judicial y la condena a Pablo Parra

El caso de Agustina Fernández, que inicialmente se investigó bajo la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo debido a las maniobras de desvío ejecutadas por el propio condenado, permanece como uno de los hechos de violencia de género de mayor impacto en la historia judicial reciente del Alto Valle.

Luego del salvaje ataque, Parra intentó montar la escena de un robo y se dejó ver en comercios para fortalecer la coartada de que la joven había sido asesinada por ladrones. Sin embargo, poco a poco su plan se resquebrajó y fue condenado en junio de 2024. El veredicto de culpabilidad, emitido por unanimidad por un jurado popular, encuadró el crimen bajo la figura de femicidio, al demostrarse que fue cometido mediante violencia de género.

Pablo Parra 2.jpg Pablo Parra fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Agustina Fernández.

A partir de allí, la defensa de Parra inició una serie de apelaciones buscando revertir la prisión perpetua y solicitando la realización de un nuevo juicio. Tras una primera impugnación ordinaria que fue desestimada, los abogados defensores recurrieron al control extraordinario y, ante una nueva negativa, presentaron un recurso de queja.

El último y definitivo revés para el condenado llegó por parte del STJ, que declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa.

El máximo tribunal provincial analizó y rechazó de forma unánime los agravios de la defensa que cuestionaron la imparcialidad del jurado, la presunta utilización irregular de declaraciones de Parra antes de ser imputado, la cadena de custodia de pruebas y la revisión integral del juicio.

Con esta última resolución del STJ, la sentencia quedó firmemente ratificada en todas las instancias provinciales. A la defensa de Pablo Parra únicamente le queda como recurso extremo recurrir en queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una vía de alcance muy restrictivo que no frena la ejecución de la pena en curso.