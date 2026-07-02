Fueron ídolos en Cipo y ahora da gusto verlos en el Don Pedro: 90 partidos invictos y 28 títulos

¿Récord Mundial? El mejor equipo de la historia del torneo comercial sumó otra estrella. Llevan 2 años y medio sin perder. Su historia, el plantel, la palabra de las leyendas y las perlitas.

De existir una selección Senior del Alto Valle casi todos ellos (y muchos que ya se desvincularon) seguramente serían parte. Es que fueron figuras indiscutidas, en varios casos ídolos de Cipolletti y del fútbol regional y por lo visto los sábados en las canchas de la zona, la magia sigue intacta pese al inevitable paso del tiempo.

Por suerte, el torneo Don Pedro se encarga de reunirlos para que el fútbol pueda seguir disfrutando del talento inagotable de estas glorias que brindan espectáculos imperdibles cada fecha en el torneo comercial. Son buenos por separados, juntos resultan imparables en un brillante equipo que hace historia …

En tiempos donde las estadísticas están de moda, se haría un pic nic Juan Pablo Varsky y otros colegas tan amantes de los números con las impresionantes cifras de OPS-RIBB . En época de la máxima cita, ellos ostentan un récord Mundial: 90 partidos invictos y dos años y medio sin conocer la derrota. ¡Impresionante!

Ya perdieron la cuenta de cuántos títulos conquistaron en dos décadas a puro show, pero estiman que son “28”, lo que los convierte en los más ganadores en la historia de la competencia, entre cientos de formaciones que juegan o han disputado el torneo comercial más popular de la región. De hecho, volvieron a coronarse días pasados…

El Negro Juan Carlos Aman es el técnico, el Monito Cofré el letal goleador, el gringo Wagner el arquero imbatible, el Ruso Homann la máxima estrella… La base se mantiene pero se produce un natural y permanente recambio que no afecta el rendimiento de este equipazo invencible. ¡Fútbol total!

Además de la clase innata hay algo que destaca al grupo: su calidad humana y unión. Todos resaltan esas virtudes, la hermandad y solidaridad que los caracteriza. Si hasta tienen un compañero, Richard Castillo, que viaja desde Picún Leufú, unos 300 kilómetros ida y vuelta, solo para jugar el picadito y retomar la ruta para volver a casa…

Hay emblemas del Albinegro pero también leyendas neuquinas. Hay lujos, goleadas y exhibiciones todos los fines de semana. Hay buen fútbol.

La historia de OPS-RIBB, la máquina del Don Pedro

Entre el gran DT y Aníbal Iachetti, otro de los referentes que la rompe, repasan la historia y el espíritu de OPS-RIBB a pedido de LM Cipolletti:

“Nos juntamos en el 2006 un grupo de amigos de toda la vida, ex jugadores, para seguir disfrutando de esto que nos apasiona y en algunos casos fue una forma de vida. Este año cumplimos 20 años participando del torneo Don Pedro, pasamos por todas las categorías y vimos crecer la competencia hasta lo inmensa que es hoy. Arrancamos con el nombre Ribb, es el comercio de Osvaldo Vilches, nuestro primer sponsor y hace unos años nos agregamos OPS RIBB. OPS apareció y nos dio una mano muy grande en indumentaria, inscripción y sobre todo un gran acompañamiento. También la gente de Ramiro Automotores, del Boli Rodríguez y Grúas San Salvador, de Marcelo Quero, que son de compañeros nuestros”, explica el papá de Nico (su hijo también futbolista profesional).

“Nos conocemos desde los 13 años de las inferiores del Club Cipolletti, llegamos todos a Primera juntos. Es decir, pasaron más de 40 años, toda una vida. Como parte del recambio natural, se incorporaron el Mono Cofré, que jugó en Neuquén, el Coco Landeiro, Richard Castillo que es de Picún Leufú, el gringo Wagner que es de Senillosa. Acá jugaron inclusive Roger Morales, el Chala Parra, Lorenzo Frutos hasta que se fue…”, acota el querido Negro.

Los asados y el recuerdo de los que ya partieron de este mundo

“¿El secreto del éxito? La unión, jamás nos peleamos. Hay veces que tenemos 5 ó 6 en el banco, quizá alguno se queda sin entrar pero no se enojan, saben cómo es esto. Se hace un asado casi todas las semanas y por supuesto que se extaña a amigos que ya no están como Hernán Salamanca, Miguelón Carrasco -ex utilero de Cipo- y Jorge El Tecla Farías. Los últimos dos se fueron este último tiempo, no jugaban pero estaban siempre con nosotros, grandes amigos. Nos dolió mucho”, lamenta Aman. aquel jugador metedor y aguerrido que en la actualidad es dueño de una distribuidora de fiambres. Secan las lágrimas y continúan la charla.

“Vivimos muchos momentos inolvidables, más allá de los logros obtenidos. Es un grupo que excede el fútbol, nos cuidamos y estamos atentos a cualquier necesidad que alguno pueda tener. En tantos años juntos, pasaron muchas cosas, de las buenas y las malas y siempre estuvimos unidos. Hay chicos que se han ido, otros que se sumaron pero siempre cuando tenemos algún evento nos juntamos todos porque quedó un vínculo increíble”, destaca Iachetti, quien se desempeña en un estudio contable y tiene una escuelita de futbol, esa comunión entre los integrantes del elenco sensación.

Maxi Villar, el hincha número uno, con la copa del campeón.

Los colores de un campeón que no se la cree

Si bien al principio lucían una casaca negra con franjas doradas, finalmente se impuso la albinegra que honra justamente los colores de Cipo, la entidad que los vio nacer. “Es la más linda”, señalan con orgullo.

Son el rival a vencer pero a la vez el que nadie desea enfrentar. Les sobra para jugar en un campeonato amateur. Y eso que hasta otorgan ventaja de edad.

“Estamos en + 50 y viendo si nos vamos a + 55 porque ya estamos viejos, no queremos regalar nadan”, avisan entre risas.

“Han pasado (y algunos siguen) jugadores que han tenido recorrido zonal, nacional y algunos internacional... En la actualidad hace 2 años y medio que no perdemos. Tenemos 28 trofeos en las vitrinas si mal no recuerdo pero ojo que no ganamos todos los campeonatos, ya que empatamos algunos partidos y eso nos privó en varias oportunidades de salir campeones. Son torneos muy complicados, hay adversarios muy buenos…”, aclaran sin perder la humildad.

“Pero por sobre todo es un lugar de encuentro con amigos y con gente a la que solo vemos los sábados disfrutando de los mismo. Simplemente el fútbol es una hermosa y apasionada excusa para juntarnos a disfrutar todo lo maravilloso que este hermoso deporte te brinda”

Más allá de las enormes diferencias que logran establecer con el resto, no se la creen. “Somos un equipo que jamás tiro la profesión de jugador de fútbol en la cancha para sobrar o menospreciar a un rival. Tenemos el gen competitivo porque nos formamos así, pero siempre con muchísimo respeto. Nunca nos creímos más que nadie, porque de hecho hemos perdido y en algunos torneos, bastante seguido. Ahora hay muchos ex jugadores participando”, explican.

El Ruso juega lesionado y “no lo pueden parar”

Crack de ayer y hoy, el Ruso Homann “merece un párrafo aparte”, como sugiere Iachetti. “Hace mucho tiempo que tiene intenso dolor de rodilla pero sigue jugando todos los sábados, mostrando su enorme calidad. Creo sin dudas que es el jugador con más jerarquía del torneo, aún con sus dificultades físicas”, llena de elogios a su compañero y amigo.

El ex entrenador de Cipolletti también comparte sus sensaciones y con una frase que resume lo que significa para ellos el encuentro de los sábados. "Es la pasión que uno tiene, al fútbol lo sigo llevando en la sangre, sigue siendo mi vida. Me cuido en la semana, ando en bici y entreno para jugar, me la paso esperando ese día para entrar a la cancha y juntarme con amigos de toda la vida como el Negro, Aníbal y Pablo, con ellos desde los 5 años somos amigos. De la escuela, jardín de infantes, secundario, del club. No tengo palabras de agredecimiento para con la mayoría de los rivales que uno enfrenta, el respeto siempre está, por ahí vienen y te saludan y felicitan por el campeonato, la mejor onda", dijo el Ruso.

Los tantos más festejados

A la hora de recodar los goles que más se festejaron y significaron campeonatos mencionan “uno contra Tacker (fue nuestro clásico, en el que jugaban muchos amigos), en una final jugada en La Visera y otro en la final ganada a Grupo Chicago en cancha de La Amistad”.

El contrincante más exigente en la actualidad

“Nuestro clásico es La Amistad, otro equipo con gente conocida y con los cuales hemos compartido equipo para jugar Nacionales. Y están llegando otros equipos muy buenos, lo cual hace más competitivo el torneo. Jugar el Don Pedro es un lujo, pelotas y premios importantes, todo de nivel”, aseguran sobre el duelo más apasionante del momento y las bondades del certamen.

Palabra de goleador

Trajo goles del otro lado del puente. Monito Cofré, ex jugador y DT neuquino, es la gran carta ofensiva del equipo y no para de meterla. “En este torneo llevo 17 goles y desde que me sumé después de pandemia, más de 120. Pero no soy de fijarme mucho en los logros personales, me gustan más los grupales. Y pertenecer a este grupo es algo sensacional. Me llevó un amigo, el Gringo Escoda y me hicieron sentir de la mejor manera”, comenta agradecido quien comparte delantera con otros artilleros implacables como el Coco Landeiro y Hernán Solano.

“La anécdota es que antes jugábamos siempre en contra en el torneo, todos les queríamos ganar y ahora me toca compartir. Y es un grupo humano fantástico, me hicieron sentir de la mejor manera. Agradecerles por dejarme ser parte”, redondea.

Del Don Pedro al Guinnes. El mejor equipo de la historia amateur sigue de vuelta en vuelta y va por más. ¡Dale campeón!

Uno por uno, los actuales integrantes del equipazo

César Abraham

Carlos Martín Agüero

Gustavo Aman

Juan Carlos Aman

Alejandro Berentzen

Ricardo Castillo

Néstor Chaures

Roberto Fabian Cofre

Alejandro Epuin

Francisco Antonio Escoda

Angel Manuel Garcia

Henry Homann

Anibal Iachetti

Luis Gabriel Izaza

Diego Alberto Landeiro

Mauricio Martínez

Oscar Nallin

Roberto Marcelo Quero

Marcelo Martin Quintero

Miguel Ariel Rubio

Hernán Facundo Solano

Gustavo Domingo Sosa

Andrés Valdebenito

Pablo Villar

Claudio Oscar Wagner

El elogio del anfitrión

Además de confirmar y avalar las estadísticas de OPS-RIBB, desde la organización destacaron a los campeones: "Son personas que suman y siempre están predispuestas a colaborar y dar su opinión para mejorar el evento. Eso es lo más importante. Desde lo competitivo, muchos equipos intentarán cortarles el increíble invicto".