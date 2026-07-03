Siarme en Cipolletti: más de 3.400 asistencias y el foco en la prevención

El gobierno provincial destacó que el sistema de emergencias médicas atendió más de 2000 situaciones de emergencia en el lugar del hecho.

El Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme) despliega un importante trabajo diario para dar respuesta a emergencias médicas y registró, en Cipolletti , más de 3.400 intervenciones en el último año.

De esta manera, el Sistema reafirma su compromiso vital con la salud de la comunidad , a través de un intenso despliegue asistiendo y acompañando a vecinos y vecinas, apostando también a la formación de las y los ciudadanos para fortalecer la prevención y acompañando eventos masivos para garantizar la seguridad y cobertura sanitaria.

El trabajo diario de los equipos médicos refleja el pulso de la ciudad: durante el último período relevado, la base operativa local respondió a más de 3.400 llamadas de emergencia . Del total de estas salidas operativas, los profesionales lograron contener y resolver más de 2.000 situaciones en el mismo lugar del hecho.

Para aquellos casos de mayor gravedad clínica, se garantizaron la estabilización y derivación segura de más de 1.300 pacientes hacia el Hospital Pedro Moguillansky.

El Siarme atendió 3400 pedidos de asistencia en un año.

Entre los escenarios más frecuentes, el personal sanitario intervino en cerca de 800 accidentes viales en la vía pública. Asimismo, el equipo brindó una respuesta fundamental en el ámbito de la salud mental, asistiendo más de 400 urgencias de índole psicológica e incidentes de autólisis.

Educación comunitaria y charlas de prevención

Comprendiendo que la acción inmediata en los primeros minutos de una crisis es vital, la base de Cipolletti sostiene un fuerte compromiso con la educación comunitaria. A través de cursos teórico-prácticos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y Primeros Auxilios, el organismo formó a más de 160 agentes pertenecientes a instituciones clave de la provincia. Entre ellas se destacan la Fiscalía, la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro, la Escuela de Policías y el Servicio Penitenciario Provincial.

La concientización también se hizo sentir en las aulas: el Siarme llevó estas herramientas fundamentales a los estudiantes de la Escuela Primaria 45 "Soldado Argentino", la Escuela Primaria 36 "Antonio Lamolla" y el Colegio Padre José María Brentana.

Cobertura sanitaria en eventos masivos

Para garantizar la seguridad y la cobertura sanitaria preventiva, la base de Cipolletti también coordinó operativos de asistencia en los encuentros comunitarios y deportivos más convocantes de la localidad. El equipo estuvo presente en la Regata de la Isla Jordán, las actividades del Polígono Tiro Club, los festejos por el Día de Jubilados, la tradicional Corrida de Cipolletti y las masivas celebraciones por el Aniversario de la ciudad.

Con este accionar integral, el Siarme no solo actúa en el momento crítico de la emergencia, sino que fortalece la cadena de supervivencia educando a la población rionegrina y acompañando el desarrollo seguro de sus actividades.