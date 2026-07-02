Comenzó una obra esperada en la ciclovía de Vélez Sarsfield en Cipolletti: qué cambiará

Este jueves comenzó una intervención en uno de los sectores más transitados de la ciudad y promete cambiar la circulación diaria.

Desde el municipio de Cipolletti anunciaron que comenzó una obra en la ciclovía. Foto: Archivo.

Este jueves comenzó en Cipolletti una obra que promete cambiar por completo la circulación en uno de los sectores más transitados por ciclistas de la ciudad.

Se trata de la colocación de columnas para la futura instalación de luminarias LED sobre la ciclovía de Ruta 65 , en el tramo comprendido entre Circunvalación Perón y Mosconi, una intervención largamente esperada por quienes utilizan diariamente ese corredor.

Uno de los objetivos principales de la obra es reforzar la seguridad vial en un sector donde a diario circulan decenas de vecinos, especialmente ciclistas que utilizan el trayecto para movilizarse o realizar actividad física.

La nueva iluminación permitirá mejorar considerablemente la visibilidad durante la noche y reducir situaciones de riesgo tanto para quienes transitan en bicicleta como para peatones.

La obra alcanzará un tramo mucho más amplio

Desde el Municipio confirmaron que este primer avance forma parte de un proyecto más grande que contempla la iluminación completa de toda la bicisenda sobre Ruta Provincial 65.

La obra incluye el tramo que va desde Circunvalación Perón hasta Puente 83, una intervención que busca transformar uno de los principales corredores de conexión de la ciudad.

La iniciativa se ejecuta en el marco de la Licitación Privada N°03/26 correspondiente al proyecto de alumbrado público sobre la bicisenda.

Forma parte del plan que busca cambiar el alumbrado en toda la ciudad

Los trabajos se enmarcan dentro del programa municipal “Cipo más LED”, un plan que apunta a modernizar progresivamente todo el sistema de alumbrado público en distintos barrios y sectores estratégicos de Cipolletti.

El objetivo central es incorporar tecnología LED, reducir costos de mantenimiento y mejorar la eficiencia energética.

También avanzan trabajos en otro barrio de Cipolletti

En paralelo, desde el área de Alumbrado Público informaron que este jueves finalizan las tareas de recambio a luminarias LED en barrio Ayres del Valle.

Los trabajos se concentraron puntualmente sobre calles Solano López y San Juan, continuando con el plan de renovación que se extiende a distintos puntos de la ciudad.

Con estas obras, Cipolletti sigue avanzando en un plan que busca una ciudad más iluminada, segura y con mejor infraestructura urbana.