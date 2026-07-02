Robó materiales de una empresa, confesó todo y la Policía recuperó el botín tras seguir una pista clave

La investigación arrancó con una denuncia, siguió con un dato clave y terminó con el sospechoso demorado y todos los elementos recuperados.

Personal de la Comisaría Cuarta intervino en el hecho y demoró al sospechoso.

Un hecho de hurto ocurrido en Cipolletti tuvo una rápida resolución policial luego de una investigación que permitió identificar al presunto autor, recuperar todos los elementos robados y demorar al sospechoso.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 4° , tras una denuncia realizada este miércoles 1 de julio por un robo ocurrido en la empresa Ex Toddy .

Según se informó, la persona damnificada aportó un dato determinante para avanzar en la investigación: las características de la camioneta utilizada durante el hecho.

Con esa información, los efectivos lograron identificar al titular del vehículo y poco después localizaron al presunto responsable.

Se trataba de un hombre que, al ser entrevistado por los uniformados, terminó reconociendo haber cometido el robo.

Confesó qué se llevó y dónde había vendido todo

De acuerdo a la investigación, el sospechoso admitió haber sustraído siete parantes metálicos y explicó que ya los había vendido en un comercio ubicado dentro del Parque Industrial de Cipolletti.

Con ese dato, el personal policial se trasladó inmediatamente al lugar señalado para continuar con el procedimiento.

Recuperaron todos los elementos robados

Al llegar al comercio, el propietario entregó voluntariamente los siete parantes metálicos que habían sido comercializados por el sospechoso.

Tras el secuestro correspondiente, se confirmó que se trataba de los mismos elementos denunciados por la víctima, por lo que posteriormente fueron restituidos.

Qué decidió la Fiscalía

Por disposición de la Fiscalía de turno, el hombre quedó imputado por el delito de hurto.

Además, se ordenó el secuestro de la camioneta Volkswagen Caddy que habría sido utilizada durante el hecho y el ingreso del sospechoso en calidad de demorado para su correcta identificación y el pedido de antecedentes penales.