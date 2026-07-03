Otro herido de bala en Cipolletti: qué se sabe hasta el momento

La víctima, de 24 años, recibió un disparo con orificios de entrada y salida en su brazo tras quedar en medio de una disputa ajena.

El herido de bala llegó por sus propios medios al hospital de Cipolletti. Allí, denunció el caso a la Policía.

Un nuevo e inquietante hecho de violencia con armas de fuego se registró en Cipolletti , dejando como saldo a un joven hospitalizado. El episodio ocurrió el pasado jueves 2 de julio , alrededor de las 18 , en inmediaciones de las calles Los Caranchos y Río Negro , una zona donde la tranquilidad de la tarde se vio bruscamente interrumpida por una serie de detonaciones.

La víctima, un joven de 24 años , se encontraba en la propiedad de un amigo realizando tareas de reparación de un vehículo. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, el damnificado no tendría vinculación alguna con el conflicto que se desató en la vía pública, transformándose en un herido accidental .

En una semana, en la zona norte de la ciudad hubo tres ataques con armas de fuego. Como salgo, un joven fue asesinado de un disparo en la cabeza y hubo dos heridos.

Desde la Policía aseguraron que hay un refuerzo de agentes del COER para realizar operativos preventivos.

La denuncia ante la Policía

La Policía tomó conocimiento de la situación a partir del aviso del personal encargado de la seguridad en el hospital Pedro Moguillansky, lugar donde ingresó el herido de manera particular para recibir atención médica de urgencia. El herido fue entrevistado por agentes policiales y radicó la denuncia.

Los investigadores intentan reconstruir los detalles del hecho a partir de los escasos datos aportados por la víctima. "La información que nos brinda el joven es que aparentemente había una discusión afuera en la calle y termina escuchando las detonaciones del arma de fuego. La persona dice que él se encontraba trabajando, estaba reparando un vehículo. No habría tenido contacto con estas personas", detallaron fuentes policiales vinculadas a la causa.

Hasta el momento, la identidad de los responsables continúan siendo una incógnita. "No tenemos información sobre el presunto autor, ni que el herido haya discutido con él. Se está trabajando y esperemos llegar a aclarar eso", manifestaron desde la Policía.

Afortunadamente, el diagnóstico médico determinó que el proyectil impactó en la extremidad superior sin comprometer algún hueso o algo parecido, por lo que el joven se encuentra fuera de peligro, pese a la gravedad del ataque.

Operativos de control ante la escalada de casos

Este grave suceso se encuadra dentro de un complejo panorama de inseguridad y reiteración de hechos violentos que mantiene en alerta a la comunidad cipoleña.

Sin ir más lejos, durante la última semana se vivieron situaciones de extrema gravedad en diferentes puntos de la ciudad. Entre ellas, un hombre de unos 30 años fue gravemente herido en el rostro por una perdigonada disparada por una escopeta o una tumbera en el barrio Antártida Argentina, un hecho ocurrido en la calle Turrín que se sumó al trágico crimen de un balazo en la cabeza en el barrio Santo Domingo.

Frente a esta coyuntura y la proliferación de armas de fuego en las calles, la Policía de Río Negro dispuso un despliegue especial en los puntos críticos de la localidad. "Tenemos un refuerzo del COER en Cipolletti, con agentes de Lamarque, que están trabajando en la ciudad y estamos haciendo operativos", confirmaron desde la fuerza.