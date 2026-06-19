Video: La enorme enseñanza del Chala Parra a los desconsolados chicos de la novena tras perder la finalísima

El Chala Pablo Parra con su emotivo mensaje y los chicos de Fernández Oro con su amor propio también, de alguna manera, son campeones. Y esto, sin desconocer ni desmerecer a los justos y claros vencedores, las promesas del Deportivo Roca que brillaron en la gran definición de la Liga Confluencia en novena división .

El marcador era inapelable. Pero después de la dolorosa derrota en la final, la enseñanza que esta gloria del fútbol regional dejó a sus compungidos dirigidos da qué hablar. Logró convertir con sus sabias palabras ese momento amargo en una clase magistral que ningún aula puede enseñar.

La leyenda del balompié zonal no llegó a ese decisivo partido sin haberles advertido a sus dirigidos lo que podía ocurrir. Antes del encuentro, con la calma de quien entiende que el deporte es también escuela de vida, les habló con claridad: esto se podía ganar o se podía perder . Y que algún día, en algún campo de juego, iban a encontrar a un rival más fuerte.

"¿Entregaron todo? Entonces por qué lloran"

Ese día llegó en la cancha de Unión de Allen, en la noche del jueves, y fue Deportivo Roca quien lo demostró. "¿Entregaron todo? Entonces por qué lloran. No quiero ver a nadie llorando porque lo dieron todo. Alguna vez íbamos a encontrar un rival mejor, y esta vez lo encontramos. Pero no se sientan mal, tomenlo como una experiencia. Dale, vamos por nosotros, hay que seguir", les dijo el DT a sus chicos sin poner excusas, sin buscar culpables en el árbitro ni en la cancha ni en el viento. Solo la verdad, dicha con la dignidad de quienes compiten limpio y pierden de pie. El video lo difundió el colega Amadeo Alsogaray y se hizo viral.

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En el fútbol de las inferiores, donde los trofeos importan menos que lo que se construye en el alma de cada pibe, palabras así valen más que cualquier resultado. Chala Parra lo sabe. Por su experiencia y porque entiende que la derrota, cuando se la encara con honestidad, también forma campeones.

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Fernández Oro no se llevó el título de la novena. Pero se llevó algo que no figura en ninguna tabla de posiciones: la certeza de que compitieron con todo lo que tenían, de que fueron leales a su juego, y de que tienen un conductor que los mira a los ojos en los momentos difíciles y les dice la verdad.

En un fútbol -y en un mundo. que a veces olvida enseñar a perder, Pablo Chala Parra recordó que esa también es parte del juego ¡Felicitaciones Deportivo Roca brillante e inobjetable campeón, una verdadera máquina! ¡Y felicitaciones a esos pibes y DT que valen Oro!