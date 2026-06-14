Cipo jugó 40 minutos con diez y perdió por un gol polémico ante Costa Brava

Por la fecha 13 del Federal A, el Albinegro cayó 1 a 0 ante los pampeanos en General Pico.

Por primera vez en el torneo, Cipo repitió once titular de un partido al otro en este Federal A. Sin embargo, t ras la goleada sobre Huracán Las Heras en La Visera, este domingo cayó 1 a 0 ante Costa Brava en General Pico. El resultado fue justo, porque el local fue superior, pero el arbitraje fue localista y el gol del triunfo pampeano resultó más que polémico.

Fue el último de los cuatro partidos de la zona 3, que se disputó íntegramente este domingo. Más temprano, FADEP de Mendoza empató con Argentino de Monte Maíz 2 a 2, Huracán Las Heras superó 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto y Deportivo Rincón se impuso 2-1 a Juventud Unida de San Luis.

El primer tiempo fue trabado y aburrido. Cipo corrió y metió más de lo que jugó, mientras que la posesión de la pelota le correspondió al local.

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Igualmente, Costa Brava evidenció carencias para generar fútbol y por eso el trámite se hizo tedioso. Lo más relevante del comienzo fue la nota negativa por la lesión de Juan Cruz Huichulef, quien salió reemplazado por Nicolás Trejo y Yago Piro pasó a la zaga central, su puesto natural.

Antes de irse a los vestuarios, ambos tuvieron sus chances. Primero Andrés Almirón avisó con un disparo desde afuera tras una corrida interesante, aunque el arquero Silva contuvo sin problemas.

Después, Marcos Pérez estuvo a punto de hacer un gol en contra cuando rechazó al córner tras un centro desde la izquierda. De esa jugada, llegó la más clara para Costa Brava, con un mano a mano en el área chica tapado por Facundo Crespo a Gutiérrez de manera impresionante.

En el arranque del complemento, la tendencia se acentuó. Cipo no pudo plantarse con la pelota en campo rival y sufrió el partido. En ese contexto, Yago Piro vio la segunda amarilla por una falta inevitable sobre Vivani, que se iba casi mano a mano. La expulsión del capitán fue consecuencia del juego, porque el albinegro no tenía el partido controlado pese al cero a cero.

Enríquez mandó a Almirón de lateral derecho, Trejo como primer central y rearmó la ofensiva con los ingresos de Sebastián Jeldres, Sergio Ranquehue y Maxi López.

El partido le quedó largo a Cipo y el arco rival, muy lejos. Los minutos fueron pasando y entre la diferencia numérica y el arbitraje localista de César Ceballo, el albinegro se fue desgastando.

Sobre los 26, Ibarra encontró al ingresado Thiago Gómez con un gran pase largo. Este la bajó al medio y Gutierréz definió de primera en el área chica. La pelota pegó en el travesaño y tras el pique el línea Martín Nardelli marcó el gol. La jugada y la decisión de los jueces fue muy dudosa.

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En la protesta, el técnico Fabián Enríquez fue expulsado. Lo mismo pasó minutos más tarde con Claudio Mosca, futbolista de Cipo que estaba en el banco y también vio la roja por exceso verbal.

El conjunto rionegrino intentó empatarlo con diez, pero cada vez que entró al área rival, el árbitro cobró alguna infracción, algunas difíciles de chequear.

Cabe recordar que Nardelli es el mismo juez de línea del escándalo del año pasado, cuando Cipo fue perjudicado contra Villa Mitre.

SÍNTESIS

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Bautista Aldunate, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Matías Rivas, Agustín Alles, Lautaro Ibarra y Joaquín Parra; Jerónimo Gutiérrez y Joaquín Vivani. DT: Rodrigo Villalonga

Cipo: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez

Cambios: PT 30 Nicolás Trejo por Huichulef (C), ST 8 Sebastián Jeldres, Maxi López y Sergio Ranquehue por Obregón, Peralta y Acevedo (C), 12 Paulo Mansilla por Rivas (CB), 25 Thiago Gómez y Tomás Garro por Parra y Aldunate (CB), 29 Ezequiel Riera y Maxi Lara por Vivani y Gutiérrez (CB).

Gol: ST 26 Gutiérrez (CB)

Expulsado: ST 6 Yago Piro (C)

Estadio: Nuevo Pacaembú

Árbitro: César Ceballo