El dolor de los vecinos de Cipolletti en la despedida del ídolo: cientos de mensajes en redes sociales

Los futboleros y la comunidad entera le dan el último adiós a una gloria de Cipo y ex River que falleció en las últimas horas.

El ambiente del fútbol, el Club Cipolletti y la ciudad entera despiden a Luis Amorone, un ídolo del albinegro con pasado en River que falleció en las últimas horas. De hecho, hasta el propio intendente Rodrigo Buteler lamentó en sus redes sociales la muerte de "un vecino muy querido que dejó una huella enorme".

"Con profunda tristeza hoy despedimos a Luis Amorone, un vecino muy querido que dejó una huella enorme en Cipolletti. Un apasionado del deporte, siempre cerca de los clubes y de nuestra comunidad deportiva. Trabajador municipal, comprometido, respetuoso y dedicado al crecimiento de la ciudad. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan doloroso. Su compromiso y su energía quedan como parte de la historia de nuestra ciudad", expresó el jefe comunal desde su cuenta de X.

Asimismo, todo el mundo Cipolletti y otros ex equipos donde jugó Amorone lo despiden con tristeza y afecto. "El amigo vitalicio Osvaldo Petrelli nos hace llegar la triste noticia del fallecimiento de Luis Alberto Amorone, ex jugador de nuestro primer equipo de fútbol. Amorone, por sobre todo, un buen tipo, nos deja un grato recuerdo su paso por nuestra institución. QEPD amigo Luis Alberto Amorone. Nuestras condolencias a su familia y amigos", expresaron, por ejemplo en un grupo de facebook de Almirante Brown de Isidro Casanova.

CON PROFUNDA TRISTEZA Hoy despedimos a Luis Amorone , un vecino muy querido que dejó una huella enorme en Cipolletti. Un apasionado del deporte, siempre cerca de los clubes y de nuestra comunidad deportiva, trabajador municipal, comprometido, respetuoso y dedicado al crecimiento… pic.twitter.com/Z2mnKKwF4r

Lo mismo en el mundo River y Estudiantes, que lamentan su partida.

La historia del ídolo, Luis Amorone

Luis Amorone es una de las glorias en la historia de Cipo y por eso su partida genera dolor en el mundo Albinegro. El exjugador y entrenador del Capataz falleció en las últimas horas del martes cuando tenía 68 años.

El fin de semana había sufrido una descompensación de la que no se pudo recuperar, quedó internado y en las últimas horas su cuerpo dijo "basta". Sus restos fueron velados este miércoles, en la empresa Don Bosco, donde hubo una concurrencia masiva porque se trata de una persona querida en el mundo del fútbol regional.

Siendo muy joven, comenzó su carrera futbolística en River, donde fue parte de aquel equipo de pibes que saltó a la cancha en 1975 y volvió a ser campeón después de 18 años en el torneo Metropolitano y llegando a jugar con Roberto Perfumo. En este 2025, al cumplirse 50 años del ansiado logro, Millo lo reconoció junto a sus compañeros de aquel momento y por eso Luis recibió una medalla especial.

amorone medalla en River

Todavía en el comienzo de su carrera, llegó a Cipo para jugar entre el 78 y el 81, cuando empezó a forjar una carrera importante en el fútbol.

Después tuvo un paso resonante por Almirante Brown, donde jugó 150 partidos, y luego por Estudiantes de La Plata. Finalmente volvió a Cipolletti y en el equipo albinegro tuvo muy buenos desempeños, integrando entre otros el conjunto de la temporada 1987/1988, muy recordado porque estuvo cerca de subir de categoría.

Ese plantel tenía nombres importantes como los de Marcelo Yorno, Guillermo Rivarola, Jorge "Indio" Solari Gil, Rubén Henry Héctor Homman y Pablo Comelles.

amorone en cipo

Después de retirarse como jugador, Amorone se quedó en la región con su esposa Liliana y sus hijos Vanina y Maximiliano. El Pato siguió sus pasos y también fue jugador de la primera de Cipo.

Luis, quien también fue empleado municipal durante varios años, dirigió al albinegro en la 91/92 cuando el Capataz llegó hasta semifinales en otra campaña recordada por los hinchas y fanáticos del fútbol de la región.