Barrendero de noche y goleador de día: Valentín Salinas y la ilusión de triunfar en el fútbol

El delantero metió el gol de La Amistad en la victoria sobre Argentinos del Norte y mantiene vivos sus sueños en lo individual y lo colectivo.

Valentín Salinas es, entre otras cosas, uno de los mejores delanteros que han salido de la zona en los últimos tiempos. Pero fundamentalmente, un pibe de 23 años que la sigue peleando para cumplir sus sueños y el equipo del que forma parte: La Amistad.

El último fin de semana, a los 38' del primer tiempo, apareció por el segundo palo para anotar el único gol del equipo de Alfredo Tizza , que con el 1 a 0 sigue como único puntero de la zona 9 y se clasificó a los cruces en el Regional Amateur.

"Un gol importante para mi. Volver a sumar en el Regional te otra confianza, otra vista para seguir afrontando lo que viene. El gol viene de una jugada colectiva de (Alex) Zurita y Nicolás (Domínguez). Nico termina con un centro y yo aparezco por el segundo palo para empujar la pelota", comenzó diciendo Valentín a LM.

valentín salinas la amistad (2) Foto: gentileza de Federico Pérez, Ojo Granate

"El partido fue importante para nosotros como para el club, ya que inaugurábamos cancha y un par de cosas más. Logramos el objetivo que era clasificar y ahora queda pelear con Roca para ver cómo quedamos en el grupo, pero ya más tranquilos para afrontar lo que viene", agregó.

Salinas es joven pero ya vivió muchas idas y vueltas en su vida personal y futbolística.

Comenzó jugando en Deportivo Mainqué y se fue a Círculo Italiano, donde formó parte de la séptima división. Luego de otro breve paso por Mainqué, casi inmediatamente llegó a Deportivo Roca, que lo tuvo un par de temporadas rompiendo redes. "En el 2020 empecé a estudiar profesorado de Educación Física, dejé de jugar y fueron dos años. Jugué con mis amigos en ese parate (en el equipo Barrio Viejo) y creo que te ayuda mucho porque te das cuenta que después querés volver a jugar (oficialmente) con más ganas. Volví a Mainqué y, después de un buen torneo, me llamaron de La Amistad", relató.

Más allá de una prueba que no salió bien en Chile, decidió volver y el conjunto cipoleño lo albergó en sus filas. "Estoy hace cuatro años ya acá, con ganas y con fe de que alguna página queda por seguir escribiendo", dijo con ilusión.

Hace dos años que trabaja como barrendero en Cliba por la noche y entrena con el primer equipo durante el día. Tiene tan el claro lo que es ganarse el sueldo con el sudor de su frente como que su sueño de vivir del fútbol está intacto.

valentín salinas la amistad (3) Foto: gentileza de Federico Pérez, Ojo Granate

Pelea el puesto con jugadores importantes

La Amistad siempre se refuerza para ascender, sobre todo en el Regional, y Salinas está hace varios años compitiendo por ganarse un lugar en el equipo.

"Es súper importante sumar minutos, es el cuarto Regional que estoy, vengo peleando siempre un puesto. Cada año van llegando jugadores y es una competencia sana que hemos tenido. Es seguir peleando para poder estar, cuando el equipo lo necesite, estar ahí, saltar a la cancha y dar lo mejor de vos. Este año nos venimos preparando con los profes y la confianza que te van dando ellos también ayuda muchísimo para estar bien a la hora de jugar", confesó.

"El equipo todo el tiempo está preparándose para lograr el objetivo que es ascender. Tanto nosotros como la dirigencia venimos peleando de los años anteriores, el año pasado nos faltó muy poco y este iremos por el mismo objetivo para tratar de lograrlo", añadió el joven delantero.

La Amistad ganó cuatro de los cinco partidos de la fase de grupos y para todos es uno de los grandes favoritos al ascenso.

"La ilusión siempre está. Seguimos construyendo el sueño entre todos. El club hizo un gran esfuerzo para traer jugadores de jerarquía. Trataremos de dar lo mejor de nosotros para, partido a partido, lograr el ascenso, que es lo que hablamos siempre con los chicos y lo que queremos lograr este año", finalizó el "Tanque".