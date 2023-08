La Amistad tiene "Tanque" lleno con su goleador Valentín Salinas

El equipo dirigido por Lencina entiende que los buenos resultados dependen del esfuerzo y que no hay que bajar los brazos después de buen inicio. "Estamos metiéndole más dedicación a los entrenamientos y esforzándonos también. Dejamos una linda imagen el domingo y se vio reflejado todo lo que venimos trabajando", agregó el delantero.

El Apertura tuvo como protagonista a La Amistad, que fue semifinalista, y a un Valentín Salinas que pisó fuerte en casi todos los campos de juego. "El semestre pasado me dejó una experiencia enorme. De los errores se aprende así que pudimos aprender que si no te esforzás, si no das el cien en cada partido y entrenamiento, los resultados no se ven en la cancha", analizó el Tanque.

Los golpes sufridos el semestre pasado fueron dolorosos y Valentín habló del proceso de cambio que afronta el plantel. "Estoy contento porque el grupo está unido, todo esto nos unió más y nos dejó ver qué no solamente con buen pie y buena calidad se gana, sino que con esfuerzo y buscando los resultados se va a ir dando todo", dijo esperanzado.

la amistad salinas 2.png

Salinas llenó de gol las gargantas de los hinchas de La Amistad. Sin embargo, la efectividad había bajado en los últimos partidos, algo que revirtió ante el Albinegro. "Es algo hermoso. Hace tres fechas no podía convertir y volver al gol en la primera fecha te da otra visión, otras ganas de entrenar y saber que sumaste de a tres el fin de semana te levanta el ánimo de todo lo que venía pasando", confesó.

El atacante logró convertir luego de un centro de Fabricio Leguizamón, proveniente de la derecha en una jugada rápida. El goleador aprovechó la pelota dentro del área y de cabeza le cambió de palo la pelota al "flaco" Juan Torralba.

Volver a inflar la red era lo que el "9" deseaba y venía trabajando durante la semana. "Estoy muy contento por cómo se dio el gol, vamos encontrando la función de cada uno. En lo personal significa algo muy grande porque creo que después de varios golpes que tuvimos, volver a levantar cabeza en el clásico es importante", expresó.

El ánimo de haber comenzado con una victoria se trasladó a todo el equipo, lo trabajado en la semana salió de buena forma. "Anímicamente estoy muy bien después del domingo, el grupo está muy unido y eso te motiva a seguir. Te dan ganas de seguir entrenando sin ningún tipo de excusas, la unidad nos vino bien", afirmó.

Valentín habló del rival del domingo, último subcampeón de la liga liderado por Bruno Gorer. "Es un gran rival, un equipo de chicos muy jóvenes pero con experiencia de otro roce, de Federal. Sabemos que eso también nos suma a nosotros", dijo sobre el plantel de Cipo.

Las exigencias en La Amistad son para todos, desde los utileros, hasta cuerpo técnico y jugadores. "Estamos muy bien, cambiamos totalmente la cara y nos propusimos jugar todos los partidos como si fueran una final. Las charlas en el vestuario también cambiaron, nos veo muy bien a futuro", sumó.

El desgaste de La Amistad por la doble competencia no es excusa y, con la fecha libre por las elecciones, aprovechan a ponerse a punto para el siguiente fin de semana. "Tuvimos muy poco tiempo de descanso, en una semana nos tocó jugar tres partidos y se hizo mucho desgaste. Nos seguimos preparando, está semana está siendo muy fuerte, se siente el cansancio por el doble turno, pero queremos estar al cien. Vamos a estar muy bien física y mentalmente para este torneo", concluyó.

Entrevista por Juan Pablo Andrez