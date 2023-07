La Amistad se rearma para lo que queda del 2023: habla el "Pulpo" Lencina

El equipo "amigo" no solo disputó las instancias finales de la Confluencia, también fue parte del Clasificatorio Patagónico y las jornadas de fútbol finalizaron recientemente. "La segunda fecha, que la tenemos libre, vamos a aprovechar para hacer un reacondicionamiento físico. Pero vamos a tratar de llegar de la mejor manera", sumó el Pulpo.

De cara a la segunda etapa del año, el equipo de Lencina decidió desprenderse algunos jugadores para quedarse con un plantel justo. "Hay algunos chicos que no vamos a tener en cuenta, así que le damos la posibilidad de que vayan a otro club. En el apertura no tuvimos un plantel muy largo, solo nos habíamos reforzado con dos jugadores", explicó el DT.

La doble competencia que afrontó La Amistad tuvo a los jóvenes del club con más presencia que en otros años. "Tanto en la liga como en el clasificatorio hemos trabajado con chicos de las inferiores, de quinta o de sexta", mencionó.

El Pulpo comenzó la primera etapa del Apertura de buena manera, tanto que se apuntaron como uno de los posibles campeones, lo mismo sucedió en el clasificatorio. "El objetivo que teníamos era salir campeones de la Liga y del Clasificatorio. No se dio, pero sabemos que trabajamos en lo que nos propusimos con la dirigencia, que era darle rodaje a los chicos del club. Así lo hicimos y estamos contentos por eso, en la primera parte del torneo quedamos primeros", analizó sobre su andar.

la amistad lencina cuerpo técnico.png

El plantel casi no tendrá descanso entre la finalización de los torneos y el arranque del otro, sabiendo también las exigencias que del club. "Estar en este club siempre te exige estar arriba, pero este proyecto que arrancamos hace 5 meses va dando sus frutos en poco tiempo. La idea está y la vamos bajando hacia la inferiores, en la Liga pudieron debutar muchos chicos", aseguró.

La Amistad se quedó en las puertas de ser parte del Regional Amateur, uno de los objetivos de la dirigencia. Hasta el momento, se habla de una posible invitación y se aguarda por la licencia. "Sabemos que nos tenemos que preparar para la Liga, si viene la invitación o la licencia deportiva, nos enfocaremos ahí. Hoy lo primero es el clausura y la afrontaremos de la misma manera, corrigiendo los errores y las cosas que no hicimos bien para volver a ser protagonistas, esa es la exigencia", mencionó sobre el Regional.

Mejorar y salir adelante está en la mente del cuerpo técnico y los jugadores. Miran el lado positivo y saben que aún tiene algo más para dar. "Cómo cuerpo técnico tenemos que mejorar, los jugadores también tienen sus cosas. Siempre hay algo para mejorar para que el club siga creciendo. Hay que saber que el fútbol no solo pasa por un campeonato, también hay que tener disciplina dentro y fuera del campo de juego, algo que hemos logrado y sabemos que vamos por el lugar correcto", reflexionó el director técnico.

El salir campeón no siempre es el objetivo principal para Lencina, más allá de que es lo más grato. El proyecto a largo plazo en La Amistad hoy es lo fundamental. "Nosotros no pudimos coronar con un campeonato, pero hay otros equipos que también se arman para salir campeones. No nos tocó, pero vamos encaminados y ordenados", concluyó.

Entrevista por Juan Pablo Andrez