Los extraños días y horarios para los cruces de octavos de la Copa de la Liga

AFA informó el itinerario para los ocho encuentros que se disputarían en cuatro días diferentes.

Este lunes quedaron definidos los cruces de octavos de final y el cuadro que definirá al campeón de la Copa de la Liga Profesional en su versión Clausura . En las primeras horas del martes, trascendieron días y horarios para los encuentros de eliminación directa con varias particularidades.

Los partidos comenzarán a disputarse el sábado 22 de noviembre y terminarán de jugarse el miércoles 26. Esto se debe a que Lanús tiene que jugar la final de la Copa Sudamericana el próximo fin de semana contra Atlético Mineiro en el Defensores del Chaco de Asunción, por lo que se pospuso unos días el choque frente a Tigre por octavos de final en La Fortaleza.

El cotejo entre el Grana y el Matador cerrará la fase de octavos, que comenzará el sábado previo con dos encuentros: a las 20 irán Vélez y Argentinos Juniors en el José Amafitani y a las 22 llegará el turno para Central Córdoba y San Lorenzo en Santiago del Estero.

La acción continuará el domingo a las 17:30 con Rosario Central y Estudiantes en el Gigante de Arroyito, mientras que Boca y Talleres chocarán a las 20 en La Bombonera. Estos dos encuentros serán los choques del "1" vs "8" de cada zona, ya que el xeneize y el Canalla fueron los mejores de la etapa regular.

El lunes a las 17 llegará el turno para Deportivo Riestra y Barracas Central en el Guillermo Laza. Ese mismo día, pero desde las 19:30, Racing y River se verán las caras en el Cilindro de Avellaneda.

No deja de ser llamativo que el único partido entre dos clubes grandes de los octavos de final se juegue un lunes.

A partir de las 22 del lunes, en Santa Fe, Unión será local de Gimnasia de La Plata.

cuadro de octavos

El cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22/11:

Vélez – Argentinos Juniors a las 20

Central Córdoba (SdE) – San Lorenzo a las 22

Domingo 23/11:

Rosario Central – Estudiantes de La Plata a las 17:30

Boca – Talleres de Córdoba a las 20

Lunes 24/11:

Deportivo Riestra – Barracas Central a las 17

Racing – River a las 19:30

Unión de Santa Fe – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 22

Miércoles 26/11: