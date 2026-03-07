La Corrida de Cipolletti: qué tienen en común los ganadores de la carrera familiar

El tradicional evento comenzó en la noche del sábado, con una sensación especial al tratarse la edición 40° aniversario. La rompieron un chico de 16 años y otra joven.

La Corrida de Cipolletti dio inicio en un año especial: esta edición marca el 40° aniversario de la tradicional competencia que se disputa en la ciudad desde 1986. En la noche del sábado, como todos los años, primero tuvo lugar la carrera familiar, donde se consagraron Tiziano Torres en la categoría varones y Ema López en la de mujeres.

Ambos ganadores tienen algo en común: son nacidos en la ciudad de General Roca . Tiziano ganó su categoría con un tiempo de 15:10 , seguido de Alejo Banega y Lucas Monroy en el podio.

"Estoy muy contento por haber participado en esta corrida. Muy linda, muy linda la gente. Me siento muy feliz y contento. Soy de General Roca y ahí hago atletismo. Ya he corrido una de 5 kilómetros allá en Roca y este año acá en Cipolletti por primera vez", declaró el joven de 16 años luego de coronarse.

Torres entrena en Correcaminos, la pista de atletismo de General Roca, donde busca ganar resistencia y experiencia de cara al futuro. Además, avisó que sus ambiciones son mayores: "Me encantaría correr la carrera de 10 kilómetros. Yo siempre estoy dispuesto a correr y a prepararme para cualquier corrida: de 4, de 10, de lo que venga".

Por su parte, Ema logró una marca de 15:20 y Malena Robañera, oriunda de Cipolletti, llegó detrás de ella. La joven de 13 años dijo: "Al principio venía re bien, venía manteniendo bien y en los últimos 200 ya me había empezado a costar un montón, pero venía siguiendo ahí a uno que iba marcando, entonces lo fui siguiendo".

La Corrida 2026 (6) Ema López, la más veloz entre las mujeres. Antonio Spagnuolo

"Es la segunda vez que participo en la corrida. Es una carrera que me gusta, aparte estaba bien guiado, bien marcado, estaba lindo. Cuando ya sea más grande tengo pensado correr los 10 kilómetros. Tengo 13 y corro hace ya 4 años", avisó, dejando entrever que el atletismo es una de sus mayores pasiones.