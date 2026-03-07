La Corrida de Cipolletti ya vibra su edición 40 con atletas de alto nivel

Se llevó adelante la conferencia de prensa de los atletas de élite que recorrerán las calles de Cipo este sábado.

La cuenta regresiva ya está en marcha, la tradicional Corrida de Cipolletti vivirá una edición especial este fin de semana, la número 40. Con atletas de distintos países , figuras que regresan tras grandes actuaciones y jóvenes que buscan dar el salto, la prueba nocturna vuelve a colocar a la ciudad en el centro del atletismo nacional e internacional.

Entre los nombres destacados aparece la brasileña Susanne De Araujo , que el año pasado terminó segunda y vuelve con objetivos claros. La atleta buscará mejorar su registro personal en los 10 kilómetros y pelear nuevamente por el primer lugar. “ Me siento muy feliz de estar de nuevo aquí en Cipolletti . El año pasado logré ser subcampeona y de nuevo busco mi récord personal en 10 kilómetros”, expresó a LM Cipolletti.

La corredora destacó además el valor simbólico de la carrera para la ciudad. “ Este campeonato va a ser muy fuerte y vamos a conseguir el primer puesto y también el récord . Esto es histórico, su 40° edición . Hay mucha historia que contar con tantos años y celebraremos otra edición en 2026”, agregó.

Otro de los protagonistas será el brasileño Jerónimo Wendell, ganador de la última edición en la rama masculina y que vuelve a la ciudad con la intención de repetir. El atleta anticipó una competencia de alto nivel y con un grupo de punta muy competitivo. “Es una satisfacción estar de nuevo en Cipolletti para otra competencia que será muy importante para todos. Creo que este año el circuito será muy fuerte”, señaló.

Wendell también valoró el contexto del evento y la presencia del público. “Invito a todos los que me escuchan a participar con nosotros para animar durante la competencia. Es muy importante para nosotros y agradezco también a la organización. Felicito a la ciudad de Cipolletti”, afirmó.

El brasileño recordó además sus sensaciones en el circuito nocturno. “La primera vez lo disfruté mucho. El clima es muy bueno para correr de noche. Está muy lindo para hacer una buena carrera aquí. Es el momento perfecto para dejar huella”, comentó.

Y dejó una reflexión sobre el significado del evento: “Después de 40 años es histórico que esta carrera siga celebrándose así. Ojalá sea por más años. Cada uno dejará su legado, yo dejaré el mío, y todos los atletas que pasaron por aquí también”.

Nelly Peñaflor, la promesa del atletismo argentino

Entre las caras nuevas aparece Nelly Peñaflor, atleta de 24 años oriunda de Santiago del Estero y una de las promesas del atletismo argentino. La corredora llega por primera vez a la Corrida con la expectativa de mejorar su marca personal. “Es la primera vez que vengo, siempre tuve ganas de participar y ahora se me dio la oportunidad. Me dijeron que el circuito es rápido y que está muy bueno, así que creo que va a estar lindo para salir a buscar mejorar mi marca”, contó.

Peñaflor también se refirió a las condiciones climáticas, que podrían sumar un condimento especial. “Hay probabilidades de lluvia. Yo estoy acostumbrada al calor, pero si la temperatura se mantiene como ahora va a estar bueno para salir a buscar una marca. Nunca corrí con lluvia, así que capaz sea algo especial”, señaló.

Más allá de la competencia, la joven atleta destacó el valor humano que encuentra en cada carrera. “Ser parte de esta edición también es algo importante para mí. Vengo creciendo en el atletismo y disfrutándolo mucho. Mi mayor premio es el cariño que recibo carrera tras carrera, la gente que me cruzo y las historias que me cuentan. Eso es una caricia al alma”.

Con cuatro décadas de historia, la Corrida volverá a reunir a miles de corredores y espectadores en las calles cipoleñas. Un clásico que sigue creciendo y que, en su edición 40, promete otra noche inolvidable para el atletismo.