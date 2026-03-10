Cipo presentó su colectivo propio para viajar: "Para nosotros es Messi"

El Albinegro será el tercer equipo que más kilómetros recorrerá este año en el Federal A, pero lo hará en un vehículo propio.

Cipo ocupa el tercer lugar en la lista de los equipos que más tendrán que viajar en el Federal A.

El Federal A es una categoría muy compleja por diferentes motivos. En Cipo lo saben y uno de los temas logísticos más sensibles a resolver siempre es el traslado. Para la temporada que se avecina, el albinegro recorrerá 11 800 kilómetros solamente en la primera fase, siendo el tercero sobre 37 equipos que más viajará del país.

Para afrontar ese desafío que el Capataz tiene todos los años, este martes la dirigencia presentó un nuevo colectivo ploteado con los colores del club que servirá para los viajes de la delegación.

"Me siento emocionado, feliz, ansioso. Un montón de emociones juntas. Este año cumplimos 100, yo tengo 40, algunos de la comisión 55 y ninguno tiene noción de que esto haya pasado en la historia del club. Que con los fondos propios del club podamos comprar un cole para que lo usen todas las disciplinas. Si bien el fútbol va a ser prioridad, todos los deportes lo van a poder usar", declaró emocionado Luca Mancini, presidente de la institución.

"Tenemos la movilidad, que es un montón. El colectivo costó 40 millones de pesos más el ploteado. A principio del año pasado nos habían ofrecido el colectivo, pero entre una cosa y otra llegamos al acuerdo este año", detalló.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (80) Sebastián Fariña Petersen

"Para nosotros este cole es Messi"

La frase de Marcelo Bastías resulta creativa para reflejar el impacto económico que genera el vehículo propio en la institución. "Los fondos son propios del club. Para nosotros no es sorpresa, hicimos las cuentas el año pasado, por distintos motivos no se dio. Ahora pudimos arreglar y estamos felices porque este es el mejor refuerzo que podemos haber incorporado. Esto es Messi para nosotros, porque si te ponés a pensar, el viaje a Río Cuarto sale diez millones de pesos", dijo el referente del fútbol profesional de Cipo.

ECP COLECTIVO CLUB CIPOLLETTI (65) Estefania Petrella

Lo más parecido que vivió el club se dio hace algunos años, cuando se cedió un terreno a cambio de un vehículo: "No recuerdo un colectivo de esta magnitud propio del club. Sí hubo uno que Julio Arriaga gestionó con la terminal. Después la subcomisión de fútbol lo acondicionó para poder viajar", agregó el dirigente sobre la situación más parecida que vivió el club.

Bastías destacó la gestión que está haciendo la actual dirigencia y mencionó otras obras que hacen al día a día de Cipolletti.

"Quiero agradecer a la gente que siempre nos ayudó a conseguir transporte. Siempre le buscamos la vuelta, ojalá que al igual que el año pasado lleguemos bien a destino sin ningún problema. El cole es parte de esta gestión, que está ordenada, la plata del socio está a la vista, no solamente el colectivo, los baños para las tribunas, los palcos, la cancha está muy buena. Así que le pedimos a la gente que se siga haciendo socio porque se ven las mejoras en el club", subrayó.

Cipo jugará el viernes 20

El debut del Capataz en el próximo Federal A será el viernes 20 contra Atenas en Río Cuarto. El horario sería a las 20 o 20:30 y será oficializado la semana que viene.

"Vamos a viajar el miércoles por la noche o jueves. Estamos viendo el tema presupuestario (del alojamiento)", puntualizó Bastías.