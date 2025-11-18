Calendario escolar 2025: cuándo terminan las clases provincia por provincia

La fecha exacta dependerá de cada jurisdicción y el cumplimiento de los 190 días del ciclo lectivo. Una provincia lo hará después de Navidad.

El ciclo lectivo 2025 entró en su recta final. Y tanto alumnos como padres y madres ya marcan en el calendario el cierre de las clases por este año. Sin embargo, la fecha no será igual para todos , ya que cada jurisdicción tiene la potestad de definir cuáles serán los últimos días de cursada antes de las vacaciones de verano.

A lo largo y ancho de la Argentina, las provincias pueden establecer su propia fecha de cierre lectivo , por lo que variará según la zona. De acuerdo al calendario escolar, las clases terminarán entre el 12 y el 22 de diciembre , y cada región deberá definirlo entre esos días mientras cumpla con los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación.

El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales. De esta manera, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.

SFP Primer dia de clases inicio ciclo lectivo colegios primaria (10).JPG El cierre del ciclo lectivo dependerá de cada provincia, de acuerdo al cumplimiento de los 190 días de clases. Sebastián Fariña Petersen

Cuándo terminan las clases, provincia por provincia

Las primeras provincias en comenzar sus vacaciones de verano serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, que finalizarán el ciclo lectivo 2025 el viernes 12 de diciembre, aunque la mayoría de los distritos lo harán una semana después, el 19 de diciembre.

La provincia de Buenos Aires será una de las últimas en despedirse de las aulas, cerrando las clases el 22 de diciembre, al igual que Misiones y Salta. Por su lado, La Pampa representa el caso más extremo, despidiendo a sus alumnos el 26 de diciembre, un día después de Navidad.

Estas son las fechas de cierre del ciclo lectivo según cada provincia:

12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

Catamarca, Jujuy y Santa Fe. 18 de diciembre: Santa Cruz.

Santa Cruz. 19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego. 22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta. 26 de diciembre: La Pampa.

Inicio del ciclo lectivo 2023 11.jpg Las clases terminarán en todo el país entre el 12 y el 26 de diciembre. Claudio Espinoza

Por qué La Pampa tendrá clases hasta después de Navidad

Los alumnos de La Pampa prácticamente recibirán a Papá Noel en las aulas. Esto se debe a que la provincia culminará su ciclo lectivo el 26 de diciembre, es decir, ya pasada la Navidad. Así lo dispuso la Secretaría de Educación de la Nación, encabezada por Carlos Torrendell. Esto permitirá que los estudiantes puedan cumplir los objetivos pedagógicos, siempre respetando el marco de los 190 días de clases.

La resolución 484/24 del Consejo Federal de Educación considera como “día efectivo de clase” una jornada con un piso mínimo de 4 horas reloj de actividad pedagógica en la escuela. En caso de que no se cumpla con ese mínimo, deberán implementarse distintas “medidas de compensación” para garantizar “el cuidado de las trayectorias escolares”.

Esa resolución se propone elaborar una “estrategia federal de seguimiento del cumplimiento efectivo” de los 190 días de clase. Además, retoma una serie de posibles medidas de compensación del tiempo escolar perdido que habían acordado los ministros en 2010, cuando establecieron la meta de 190 días.

Aula vacía, clases La última provincia en cerrar el ciclo lectivo 2025 será La Pampa, un día después de la Navidad.

Qué feriados quedan antes del cierre del ciclo lectivo 2025

Según el calendario oficial, entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre habrá un fin de semana “XXL”. Esto se debe al feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que habitualmente se celebra el 20 de noviembre. Pero este año, al caer jueves y ser trasladable, se moverá al lunes 24. Además, el Gobierno nacional sumó al viernes 21 como día no laborable con fines turísticos, logrando así cuatro días consecutivos sin clases.

Finalmente, el último fin de semana largo de 2025 será entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María. En el caso puntual de los alumnos de La Pampa, que terminan el ciclo lectivo después de Navidad, tampoco tendrán clases el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre.