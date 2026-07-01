La llamaron por una supuesta compra, le vaciaron la cuenta y quedó endeudada: qué resolvió la Justicia

Una comerciante fue víctima de phishing tras una falsa compra por Mercado Pago. Detectó créditos y transferencias que nunca autorizó.

Una comerciante de Río Negro fue víctima de una sofisticada maniobra de phishing.

Lo que parecía ser una venta más en su comercio terminó convirtiéndose en una estafa virtual que le vació sus cuentas y la dejó con préstamos millonarios que jamás pidió.

Una comerciante de Maquinchao fue víctima de una sofisticada maniobra de phishing mientras atendía su negocio y ahora consiguió una medida judicial urgente para frenar el cobro de créditos tomados de manera fraudulenta.

Según se conoció en la causa, todo empezó cuando un hombre llamó al comercio diciendo que quería comprar tres cremas y que abonaría mediante una transferencia a través de Mercado Pago .

Pocos minutos después envió un comprobante que mostraba un supuesto depósito por más de 4,5 millones de pesos.

Casi inmediatamente volvió a comunicarse diciendo que se había equivocado en el monto y que necesitaba que le devolvieran el dinero enviado por error.

La presión siguió con una falsa llamada del soporte técnico

La comerciante respondió que no haría ninguna devolución hasta ver acreditado el dinero en su cuenta. Pero minutos después llegó una nueva llamada.

Esta vez, una persona aseguró trabajar en el servicio de atención al cliente de Mercado Pago y le advirtió que si no devolvía el supuesto excedente su cuenta iba a ser bloqueada.

Mientras intentaba verificar la operación, descubrió algo mucho peor: el dinero disponible había desaparecido y además aparecían préstamos y múltiples transferencias que nunca autorizó.

Acudió a la Justicia para frenar el cobro

Frente a la situación, la mujer inició una acción judicial contra Mercado Libre y Ualá, solicitando una medida cautelar urgente.

Pidió suspender el cobro de los créditos obtenidos a través de la maniobra fraudulenta, detener los débitos automáticos, evitar ser incluida en registros de deudores y recuperar el acceso a su cuenta comercial.

El fallo le dio la razón y frenó todo

Una jueza del fuero Civil de General Roca hizo lugar al planteo y ordenó a ambas compañías abstenerse de cobrar, debitar o reclamar cualquier suma vinculada a esos préstamos.

También suspendió provisoriamente los contratos generados tras la estafa y prohibió que la comerciante sea reportada a bases de datos crediticias.

En el caso de Mercado Pago, además, ordenó rehabilitar la cuenta para que pueda volver a cobrar normalmente las ventas de su negocio.

Una advertencia para miles de usuarios

La magistrada entendió que existían pruebas suficientes para considerar que la mujer fue víctima de una estafa y valoró especialmente la denuncia penal ya iniciada por la Fiscalía.

La medida cautelar tendrá una vigencia inicial de 60 días, mientras avanza la causa principal.

El caso vuelve a encender la alarma sobre el crecimiento de estafas digitales que utilizan falsas transferencias, llamados de supuestos servicios técnicos y maniobras de ingeniería social para vaciar cuentas en cuestión de minutos.