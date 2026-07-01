Río Negro desembolsa más de $170.000 millones en salarios y aguinaldo: cuándo cobran los estatales

La Provincia pagará sueldos y aguinaldo el mismo día. Incluye aumento salarial y una fuerte inyección económica en toda la región.

Desde la Provincia informaron que el pago de salarios y aguinaldo se dará todo junto. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro confirmó que este viernes 3 de julio realizará el pago unificado de salarios y aguinaldo para todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial, en una medida que significará una inyección de $170.000 millones en la economía rionegrina .

Se trata de uno de los desembolsos más importantes del año, en un contexto donde el consumo y la actividad comercial siguen de cerca cada movimiento de fondos que impacta directamente en el mercado interno.

La liquidación incluirá el pago de los haberes mensuales, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y además un incremento salarial del 4,28% , que también impactará en el cálculo del aguinaldo.

Desde Provincia remarcaron que el pago se realizará de manera unificada, alcanzando a la totalidad de la Administración Pública.

Los salarios le ganan a la inflación en el semestre

Según informó el Gobierno provincial, la política salarial aplicada durante la primera mitad del año permitió acumular un aumento del 16%, ubicándose por encima de la inflación registrada en el mismo período.

De acuerdo a los últimos datos publicados por INDEC, la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 alcanzó el 14,7%, por lo que los incrementos otorgados superaron esa marca.

Un movimiento clave para el comercio y el consumo

La llegada de $170.000 millones al circuito económico provincial genera expectativas en distintos sectores comerciales, especialmente en ciudades como Cipolletti, donde cada pago masivo al sector público suele traducirse en un repunte del consumo.

Con el aguinaldo y los salarios acreditados el mismo día, el movimiento económico promete sentirse con fuerza durante los próximos días.

En Cipolletti los sueldos y el aguinaldo se pagaron el 30 de junio

Desde el municipio local informaron este martes que se depositaron los sueldos y aguinaldos (Sueldo Anual Complementario-SAC) de los trabajadores municipales en las diferentes entidades bancarias.

A través de la Secretaría de Economía Hacienda y de la Secretaría de Gobierno además se informó lo acordado con la mayoría de los gremios durante la última paritaria realizada el viernes 26 de junio correspondiente al presente mes de junio 2026.

En ese sentido, la Municipalidad formuló una propuesta salarial que se divide en tres tramos. El primer tramo, correspondiente al bimestre abril / mayo 2026: se acuerda una actualización salarial equivalente al 5% a pesar de que la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC correspondiente a los meses de abril y mayo de 2026 fue de 4,79%. Y adelantaron que se liquida con los sueldos del mes de junio de 2026.

Con respecto al segundo tramo, correspondiente al bimestre junio / julio 2026: se acuerda una actualización salarial equivalente a la variación acumulada del IPC publicado por el INDEC correspondiente a los meses de junio y julio de 2026. Y será liquidada con los sueldos del mes de agosto de 2026.

Mientras que el tercer tramo, que será en el bimestre agosto / septiembre 2026, se acordóuna actualización salarial equivalente a la variación acumulada del IPC publicado por el INDEC correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2026. Y se liquidará con los sueldos del mes de octubre de 2026.