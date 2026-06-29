Megaoperativo en Río Negro: así quemaron un enorme cargamento de droga bajo fuerte custodia
La destrucción de los estupefacientes se realizó bajo un estricto operativo de seguridad. Destacaron el rol clave de las denuncias anónimas.
En una escena que reflejó el último paso del combate contra el narcotráfico en Río Negro, el viernes pasado se concretó la incineración de un importante cargamento de droga secuestrado en distintos procedimientos realizados recientemente en la provincia.
El operativo se llevó adelante en los hornos de alta temperatura de ALPAT (Álcalis de la Patagonia), ubicados en San Antonio Oeste (San Antonio Oeste), en medio de un importante despliegue de seguridad y control judicial.
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Quiénes participaron del procedimiento
La comitiva provincial estuvo encabezada por el Secretario de Justicia, Manuel Casariego, junto al Secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura.
Además, el procedimiento contó con la supervisión del Secretario Penal del Juzgado Federal de Viedma (Viedma), Marcelo Estévez, y del titular de la Unidad Fiscal Descentralizada, José Chirinos.
Toda la destrucción del material secuestrado fue controlada bajo cadena de custodia por la Prefectura Naval Argentina.
El mensaje oficial tras la quema de la droga
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia remarcaron que esta instancia representa el tramo final de un largo proceso de investigación, seguimiento y despliegue territorial contra las redes de narcotráfico.
En ese marco, destacaron especialmente el papel que viene teniendo la comunidad rionegrina mediante el uso de herramientas de denuncia anónima, consideradas clave para detectar movimientos vinculados al tráfico de estupefacientes.
El último paso de una lucha que sigue
Las autoridades señalaron que la destrucción de la droga secuestrada no solo representa el cierre de múltiples investigaciones, sino también una señal concreta del trabajo sostenido que se viene realizando para frenar el avance del narcotráfico en la provincia.
Desde la provincia remarcaron que la investigación y los operativos continúan.
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