Golpe al narcotráfico: quemaron más de 850 plantas de marihuana en un mega operativo

Incineraron cientos de plantas y más de 43 kilos de cannabis en un operativo judicial con fuerte despliegue de fuerzas federales y provinciales.

El operativo se llevó a cabo con intervención de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina. Foto: Gentileza.

El operativo se llevó a cabo con intervención de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina. Foto: Gentileza.

Este martes 31 de marzo , cerca de las 11, se realizó la incineración de un importante cantidad de droga secuestrada en distintas causas judiciales. En total, fueron destruidas 874 plantas y plantines de marihuana , además de 43,343 kilos de cannabis entre cogollos y picadura.

El procedimiento se enmarcó en 236 legajos fiscales que ya se encuentran finalizados o en etapas avanzadas, con pericias y contramuestras realizadas en distintas áreas del Ministerio Público.

La medida fue ordenada en base al artículo 30 de la Ley 23.737 , que establece la destrucción de estupefacientes por sus características contaminantes y tóxicas .

La incineración se realizó bajo estrictos controles: se llevaron a cabo test orientativos, se convocaron testigos civiles y se garantizó la transparencia del procedimiento.

Golpe al narcotráfico quemaron más de 850 plantas marihuana en un mega operativo

Amplio despliegue de autoridades

El operativo contó con la presencia de fiscales y autoridades judiciales, entre ellos el fiscal coordinador Oscar Fernando Arrigo, la jefa de unidad María Claudia Frezzini y el fiscal Matías Oscar Zanona, junto a otros funcionarios.

quema de droga 2

Además, participaron fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, con intervención de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, el Servicio Penitenciario Federal y provincial, y distintas divisiones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro.

Dónde se realizó el procedimiento

Aunque el operativo involucró causas de distintas localidades, la quema se concretó en la región del Alto Valle, con fuerte presencia de autoridades de Cipolletti y otras ciudades como General Roca, Allen, Villa Regina y Catriel.

quema de droga 3

El procedimiento representa uno de los mayores operativos de destrucción de droga en la zona en lo que va del año.