Intentó esconder plantas de marihuana a último momento, pero un detalle lo dejó en evidencia

Tras semanas de investigación, la Policía allanó una casa y encontró una maniobra desesperada que no alcanzó para evitar el secuestro.

El operativo se llevó a cabo a partir de una investigación que se extendió durante un mes. Foto: Gentileza.

Un operativo policial permitió desarticular un presunto kiosco de venta de drogas tras una investigación que se extendió durante un mes .

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Belisle , donde personal especializado en toxicomanía con base en Lamarque venía siguiendo movimientos sospechosos en una vivienda.

A partir de información inicial, los investigadores comenzaron a vigilar el domicilio ubicado en un pasaje del pueblo, donde sospechaban que funcionaba un circuito de cultivo y posible comercialización.

Con el correr de los días, lograron confirmar la presencia de plantas de cannabis, lo que permitió avanzar con medidas judiciales.

La maniobra que no alcanzó

Con la orden del fiscal federal Francisco Iglesia Frezzini, los efectivos ingresaron a la vivienda y se encontraron con una escena inesperada.

El ocupante, un hombre mayor de edad, había intentado ocultar las plantas minutos antes del allanamiento, guardándolas dentro de un tambor de gran tamaño. Sin embargo, la maniobra no logró evitar el hallazgo.

Secuestro e imputación

Tras una inspección minuciosa, los uniformados localizaron el recipiente y recuperaron las plantas, que luego fueron confirmadas como cannabis mediante un test orientativo.

Además, se constató que el hombre no contaba con autorización para el cultivo, por lo que quedó imputado y a disposición de la Justicia Federal por infracción a la ley de drogas.

La investigación sigue abierta

El caso continúa en desarrollo y no se descarta la posible participación de otras personas en la actividad investigada.

El operativo volvió a poner en evidencia el trabajo sostenido de las áreas de investigación, donde el seguimiento silencioso termina siendo clave para desarticular este tipo de delitos.

Golpe a la droga en Cipolletti: desbaratan un kiosco narco con un hallazgo inesperado

Días atrás, un nuevo operativo contra el narcomenudeo sacudió a Cipolletti. Tras una investigación que se extendió durante semanas, la Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de drogas que operaba en un barrio de la ciudad.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales, en el marco de una causa iniciada en febrero de 2026.

A partir de distintas tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar un domicilio que era utilizado como centro de comercialización de estupefacientes.

El allanamiento se concretó en una vivienda del barrio Anai Mapu, donde finalmente se confirmó la actividad ilegal que venía siendo seguida de cerca por las autoridades. El movimiento en la zona y las sospechas acumuladas fueron claves para avanzar con la orden judicial.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron más de 460 gramos de clorhidrato de cocaína, tanto en dosis fraccionadas listas para la venta como en trozos compactos.

Además, incautaron una balanza de precisión, más de un millón de pesos en efectivo y un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa.