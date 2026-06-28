Río Negro celebra 71 años: el fuerte mensaje de Alberto Weretilneck sobre el futuro de la provincia

En el aniversario de la provincialización, el gobernador destacó el potencial de Río Negro y habló del rumbo que marcará las próximas décadas.

El gobernador celebró el aniversario de la provincia con un fuerte mensaje en redes sociales. Foto: Gentileza.

Río Negro cumple este domingo 71 años desde su provincialización y la fecha encontró al gobernador Alberto Weretilneck con un mensaje enfocado en lo que viene: crecimiento, identidad, desarrollo y protagonismo dentro del nuevo escenario nacional.

A través de sus redes sociales , el mandatario aseguró que la provincia atraviesa un momento clave y dejó una definición contundente sobre el rol que deberá ocupar en los próximos años.

“Hoy, más que nunca, tenemos que mirar hacia adelante y hacer valer la fuerza de nuestra tierra y de nuestra gente”, expresó.

“Tenemos todo para ser protagonistas”

En su mensaje, Weretilneck puso en valor las distintas regiones que conforman Río Negro y destacó la diversidad productiva que sostiene la economía provincial.

“Somos mar, cordillera, valles, estepa y Región Sur. Somos productores, pymes, emprendedores, trabajadores, familias que todos los días empujan, invierten, producen y sueñan con una provincia mejor ”, sostuvo.

Embed RÍO NEGRO TIENE LA FUERZA PARA SER PROTAGONISTA



Hace 71 años Río Negro se convirtió en provincia. Hoy, más que nunca, tenemos que mirar hacia adelante y hacer valer la fuerza de nuestra tierra y de nuestra gente.



Somos mar, cordillera, valles, estepa y Región Sur. Somos… pic.twitter.com/xLBIurCgdD — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 28, 2026

El gobernador insistió en que el aniversario no debe entenderse solo como una fecha histórica, sino como una oportunidad para reafirmar el lugar que Río Negro puede ocupar en la Argentina actual.

Recursos, inversiones y desarrollo

En esa línea, Weretilneck planteó que el futuro provincial estará marcado por la defensa de los recursos rionegrinos, el fortalecimiento del desarrollo productivo y la consolidación de un federalismo real.

Según remarcó, la provincia atraviesa una etapa estratégica impulsada por nuevas inversiones energéticas, proyectos productivos, obras clave y mejoras en los servicios públicos.

image

La agenda, explicó, apunta a preparar a Río Negro para afrontar el crecimiento de las próximas décadas.

El mensaje final del gobernador

Sobre el cierre, el mandatario dejó una frase que buscó sintetizar el rumbo político y económico que imagina para la provincia.

“Ese es el camino que elegimos. Con orgullo rionegrino, con decisión y con la convicción de que nuestro futuro lo construimos nosotros. Sabemos que falta. Pero tenemos rumbo”, concluyó.