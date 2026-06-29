FOGARÍO movilizó $4.550 millones para el crecimiento de pymes rionegrinas

El Fondo de Garantías Río Negro se consolidó como una herramienta estratégica para el acceso al crédito bancario de las pymes rionegrinas.

El sistema de garantías permitió a las pymes de Río Negro acceder a préstamos por 4550 millones de pesos.

Durante el primer semestre de 2026 , las garantías otorgadas por el Fondo de Garantías Río Negro (Fogarío ) permitieron movilizar más de $4.550 millones en financiamiento para empresas de toda la provincia. Esta inyección de recursos resultó fundamental para facilitar el acceso al crédito e impulsar inversiones que fortalecen de manera directa el desarrollo productivo local.

Esta dinámica se inscribe dentro de la estrategia provincial de fortalecimiento del entramado productivo. En este marco, el Fondo se afianzó como una herramienta clave para ampliar el alcance de las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) , acercando de este modo nuevas y mejores oportunidades a las pequeñas y medianas empresas rionegrinas.

En lo que respecta de forma específica a la articulación con el organismo federal durante este período, Fogarío respaldó operaciones vinculadas a créditos del CFI por un monto superior a los $1.200 millones . Esta cifra posee una enorme relevancia estadística dentro del mercado financiero local, ya que representó el 37% del volumen total financiado y, de forma simultánea, el 72% de las operaciones concretadas por el CFI en Río Negro .

Estos resultados consolidados posicionan a FOGARÍO como el principal instrumento para potenciar el acceso al crédito del CFI en la provincia. Su intervención técnica permite que cada vez más empresas puedan concretar inversiones, incorporar equipamiento de última generación y ampliar su capacidad productiva real.

De Bariloche a toda la provincia: origen y federalización del alcance

La trayectoria operativa del fondo registra un hito inicial en septiembre de 2025, fecha en la que se otorgó la primera garantía de la institución. En aquella oportunidad, la pyme barilochense Chocolaterie accedió a un crédito del CFI con el objetivo de ampliar su heladería con equipamiento de última generación, una acción que fortaleció la producción regional y un sector emblemático de Bariloche.

Desde ese primer paso, el alcance territorial de la herramienta económica ha evidenciado una expansión sostenida. A partir de entonces, el Fondo garantizó 31 operaciones con financiamiento del CFI, alcanzando a empresas de los sectores productivo, comercial y de servicios dentro de un esquema de 16 localidades rionegrinas, acompañando proyectos de inversión que fortalecen la actividad económica y generan nuevas oportunidades de desarrollo.

Un puente hacia el desarrollo productivo

Con estos resultados, FOGARÍO continúa consolidándose como el puente indispensable entre las necesidades de financiamiento de las empresas y las herramientas disponibles en el mercado. Al remover barreras tradicionales de acceso, el fondo facilita activamente que más pymes de Río Negro accedan al crédito y transformen sus proyectos de crecimiento en una realidad.