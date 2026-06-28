Pagaron el agua a tiempo y participaron por premios: ARSA sorteó Smart TV, camisetas y cientos de regalos

Se entregaron 637 premios entre usuarios con cuentas al día. Hubo televisores, camisetas de la Selección, pelotas y gorras.

El evento se desarrolló en la sede de Lotería de Río Negro en Viedma. Foto: Gentileza.

Aguas Rionegrinas y Lotería de Río Negro realizaron un importante sorteo provincial destinado a premiar a usuarios que mantienen al día el pago del servicio.

La iniciativa buscó reconocer a vecinos de toda la provincia que cumplen regularmente con sus obligaciones y, al mismo tiempo, incentivar el compromiso con el cuidado del agua y los servicios públicos.

En total se entregaron 637 premios distribuidos en distintas regiones rionegrinas.

Qué premios entregaron

El sorteo incluyó premios vinculados a la pasión futbolera y a la previa mundialista, bajo el lema “Cuidá el agua, alentá con todo”.

Entre los premios se repartieron:

7 televisores Smart TV

70 pelotas de fútbol

210 camisetas oficiales de la Selección Argentina con el logo de Aguas Rionegrinas

350 gorras

La propuesta alcanzó a usuarios de toda la provincia.

image

Un sistema dividido por regiones para garantizar igualdad

Para asegurar una distribución equitativa, el sorteo fue organizado por regiones: Atlántica, Andina, Alto Valle y Valle Medio.

De esta manera, desde ARSA explicaron que buscaron garantizar que el reconocimiento llegara a todos los rincones de Río Negro y no quedara concentrado en una sola zona.

Sorteo en vivo y con sistema certificado

El evento se desarrolló en la sede de Lotería de Río Negro en Viedma y fue transmitido en vivo a través de redes sociales oficiales.

Para garantizar transparencia, se utilizó el sistema digital Random, certificado por Lotería de Río Negro, mientras que también se firmaron actas administrativas durante la transmisión.

image

En los próximos días se publicará el listado oficial con todos los ganadores.

Un premio al compromiso de los usuarios

Desde Aguas Rionegrinas remarcaron que la iniciativa nació con el objetivo de reconocer a quienes sostienen con responsabilidad el sistema de agua potable y saneamiento en toda la provincia.

La campaña buscó dejar un mensaje claro: cumplir también tiene recompensa.