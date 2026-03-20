No le devolvieron la casa: una propietaria tuvo que ir a la Justicia para recuperar las llaves

Tras el fin del contrato y la muerte de la inquilina, un ocupante siguió en la casa. La dueña debió acudir a la Justicia para recuperarla.

Una mujer de General Roca tuvo que acudir a la Justicia para exigir que le restituyan las llaves de su propiedad que había alquilado.

Un contrato de alquiler que transcurría con normalidad derivó en un conflicto judicial en General Roca tras un hecho inesperado: la muerte de la inquilina. A partir de allí, la continuidad de la ocupación por parte de su hijo y la falta de restitución del inmueble abrieron una disputa legal entre la propietaria y el ocupante.

La propietaria de un inmueble había firmado un contrato de locación por un plazo de tres años. Sin embargo, durante la vigencia del acuerdo, la inquilina falleció y su hijo continuó habitando la vivienda. Lo que en principio parecía una transición temporal derivó en una permanencia que se extendió más allá del vencimiento del contrato, sin que se concretara la devolución de las llaves.

De acuerdo a lo planteado en el expediente, tras la finalización del contrato original, el ocupante permaneció en el inmueble durante al menos ocho meses más. La propietaria sostuvo que, en ese período, no se abonaron los alquileres correspondientes, lo que motivó el inicio de acciones judiciales para recuperar la vivienda y reclamar una compensación económica por los daños generados.

Por su parte, el hombre que permaneció en la casa reconoció haber continuado en el inmueble tras la muerte de su madre, pero rechazó haber incumplido con sus obligaciones. En su defensa, aseguró haber realizado pagos y, además, sostuvo que la vivienda presentaba problemas estructurales, especialmente vinculados a la humedad y condiciones de habitabilidad deficientes.

Pidieron el urgente tratamiento de la Ley de Alquileres en Río Negro Tras el fallecimiento de la inquilina, su hijo siguió viviendo en la casa por ocho meses sin pagar el alquiler. (Foto ilustrativa)

El eje del conflicto: pagos y mejoras

Uno de los puntos centrales del caso giró en torno a las supuestas mejoras realizadas en la propiedad. El ocupante argumentó que debió invertir dinero para acondicionar el inmueble y hacerlo habitable, por lo que reclamó el reintegro de esos gastos a través de una reconvención presentada en el proceso.

Sin embargo, la propietaria negó esta versión y afirmó que la vivienda había sido entregada en condiciones adecuadas, conforme lo estipulado en el contrato. Además, cuestionó que las mejoras mencionadas no fueron debidamente acreditadas durante el proceso judicial.

En la etapa probatoria se delimitaron los principales puntos en discusión: la continuidad o no del contrato de locación tras el fallecimiento de la inquilina, el cumplimiento del pago del canon locativo, la existencia de daños derivados de la ocupación y la veracidad de las mejoras invocadas por el ocupante.

Ciudad Judicial Roca .jpg El fuero civil de General Roca tomó el caso tras la presentación de la dueña.

La intervención de la Justicia

El caso fue analizado en el fuero Civil de General Roca, donde se evaluaron los elementos aportados por ambas partes. La magistrada interviniente consideró acreditada la existencia del contrato de locación original y tuvo por probado que la inquilina falleció antes de su vencimiento.

Asimismo, se determinó que el hijo continuó ocupando el inmueble hasta que se concretó su desalojo, lo que configuró una situación de ocupación irregular una vez finalizado el plazo contractual.

En cuanto al pago de los alquileres, la jueza entendió que no se logró demostrar su cancelación total, lo que permitió tener por válida la falta de pago denunciada por la propietaria.

¿Qué resolvió la sentencia?

Finalmente, la sentencia hizo lugar a la demanda iniciada por la dueña del inmueble. La Justicia reconoció su derecho a percibir los alquileres adeudados correspondientes al período posterior al vencimiento del contrato, así como también contempló la falta de restitución de la vivienda en tiempo y forma.

A los montos establecidos se les adicionaron los intereses correspondientes, mientras que se contemplaron los pagos parciales que pudieron haberse acreditado durante el proceso.

Por otro lado, la reconvención presentada por el ocupante fue desestimada. La magistrada concluyó que no se aportaron pruebas suficientes que permitieran acreditar la realización de mejoras en la vivienda ni el valor de las mismas.

abogado ilustración La sentencia obliga al hombre a abonar los alquileres adeudados más intereses. (Foto ilustrativa) Canva

Un caso que marca precedentes

El fallo pone en relieve la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales incluso en contextos excepcionales, como el fallecimiento de una de las partes. También subraya la necesidad de respaldar con pruebas cualquier reclamo económico, especialmente en lo referido a mejoras o inversiones en propiedades ajenas.

Además, deja en evidencia los riesgos de extender situaciones de ocupación sin un acuerdo formal, lo que puede derivar en conflictos legales y consecuencias económicas para quienes permanecen en los inmuebles sin regularizar su situación.

En un contexto donde los alquileres siguen siendo un tema sensible en la región, el caso aporta un precedente relevante sobre derechos, responsabilidades y los límites de la ocupación tras el vencimiento de un contrato.