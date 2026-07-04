Se la jugaron: La lujosa mejora deportiva en plazas y playones de Cipolletti

En cuatro puntos de la ciudad, los vecinos ya disfrutan de la instalación y el recambio de los elementos deportivos. "Vamos mejorando la propuesta", dice el director de Deportes.

En las últimas horas, se llevó a cabo la instalación y recambio de aros y tableros de acrílico en diferentes plazas y playones de Cipolletti , una iniciativa que busca modernizar la infraestructura deportiva local y brindar mejores condiciones para los vecinos.

El director de Deportes del municipio, Leandro Domini , calificó la novedad como "una noticia re linda" y detalló el impacto que este plan está teniendo en los barrios. Con la reciente colocación en el Paseo de la Familia , ya son cuatro los espacios que cuentan con este equipamiento profesional, sumándose a los de " San Lorenzo, El Manzanar y la plaza del arroba" .

"Esos tableros viejos, de madera, que íbamos a tirar entre amigos, ya no van más. Vamos mejorando la propuesta desde el Municipio ", destacó Domini, poniendo en valor el salto de calidad para los jóvenes y familias que utilizan las canchas a diario.

Estefania Petrella

La ejecución de las tareas estuvo a cargo del propio personal de la Dirección de Deportes. Un equipo de cuatro trabajadores del área de mantenimiento -entre los cuales se encuentra un profesor de educación física- fue el responsable de la instalación, demostrando el compromiso del personal municipal que habitualmente asiste en las tareas cotidianas y el cuidado de los gimnasios de la ciudad.

Estefania Petrella

Tribunas en el Estadio Municipal y un nuevo gimnasio al aire libre

Las mejoras en el ámbito deportivo no se limitan a los tableros de básquet. Domini confirmó que se registraron importantes avances en la construcción de la tribuna de la cancha de césped sintético, ubicada junto al Estadio Municipal.

Esta obra responde a un viejo anhelo de las familias cipoleñas que asisten a los encuentros los fines de semana. "Hay mucha gente que va a ver la liga infantil y siempre estaba apoyada en la baranda; ahora van a poder estar cómodos viendo a sus hijos", celebró el funcionario.

El gimnasio al aire libre ahora llega a Cipolletti. Foto de archivo.

Por último, el director de Deportes anticipó un ambicioso proyecto que ya dio su primer paso y que adelantó LM Cipolletti en la semana: la instalación de un gimnasio público al aire libre montado en un container, donde se van a guardar los elementos, ubicado en la ciclovía de la calle Vélez Sarsfield.

Según explicó el propio Domini, este módulo deportivo "es el primero de varios que vamos a instalar" en distintos puntos estratégicos de Cipolletti, apostando fuertemente a la actividad física y la salud comunitaria.