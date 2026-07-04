Fin de semana en Cipolletti: Las mejores actividades culturales y recreativas

El primer sábado y domingo de julio llega con una amplia propuesta para los vecinos. Enterate el detalle

Fin de semana con propuestas culturales para toda la familia en Cipolletti.

Una variada agenda de actividades culturales y recreativas tendrán lugar este fin de semana , con propuestas pensadas para disfrutar en familia. Cine, teatro, música en vivo y una nueva edición de la Feria de la Economía Social forman parte de las opciones disponibles.

La oferta cultural abarca distintos espacios de la ciudad y combina actividades gratuitas con espectáculos pagos. Desde el Complejo Cultural Cipolletti hasta plazas y salas independientes, la agenda busca fomentar la participación comunitaria y el acceso a la cultura.

Durante el sábado y el domingo, vecinos y visitantes podrán elegir entre funciones de cine, muestras artísticas, obras teatrales y conciertos. Además, los espacios verdes tendrán protagonismo con la feria que reúne a emprendedores y artesanos locales.

Estefania Petrella

Cine y formación musical

Una de las alternativas destacadas es la programación cinematográfica en la Sala Lorenzo Kelly del Complejo Cultural Cipolletti. Allí se proyectarán películas como “Toy Story 5”, “Una directora extraordinaria” y “Lo habrás imaginado”.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial del complejo cultural o en boletería, con horarios que se extienden durante toda la semana, facilitando el acceso del público a las distintas funciones.

En paralelo, la Escuela Municipal de Música abrirá sus puertas el sábado a las 19 con una muestra de alumnos. Participarán estudiantes de violín, violonchelo, canto y percusión, quienes compartirán el trabajo realizado durante el año.

La actividad, con entrada libre y gratuita, permitirá apreciar el crecimiento artístico de los jóvenes músicos, acompañados por sus docentes en una presentación pensada para toda la comunidad.

Estefania Petrella

Teatro con propuestas intensas

El teatro también tendrá un lugar destacado en la agenda del sábado. A las 21, el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel será escenario de “ANIMAL o la salida humana”, una adaptación libre de la obra de Franz Kafka.

La puesta, protagonizada por Luis Sartor y dirigida por Víctor Laplace junto a Matías Bertilotti, propone una reflexión profunda sobre la condición humana y los límites entre lo animal y lo civilizado, en una interpretación cargada de intensidad.

Otra de las opciones teatrales es “Apología, el juicio a Sócrates”, una obra que narra una historia de resiliencia desde una mirada íntima y autobiográfica. La función será también el sábado a las 21 en La Caja Mágica.

La propuesta aborda la vida de una mujer de 77 años desde la perspectiva de su hijo, quien dirige la pieza. El relato combina experiencias personales con elementos teatrales que invitan a la reflexión sobre la vida y la sociedad.

Feria y actividades al aire libre

El domingo, la actividad se trasladará a la Plaza San Martín con una nueva edición de la Feria de la Economía Social. El evento se desarrollará entre las 16 y las 20 y contará con más de 60 emprendedores y artesanos.

La feria no solo ofrecerá productos locales, sino que también incluirá un espacio para el intercambio de figuritas del Mundial 2026, sumando una propuesta lúdica que apunta especialmente al público infantil y juvenil.

Este tipo de iniciativas busca fortalecer la economía local y promover el encuentro entre vecinos, en un entorno al aire libre que invita a recorrer y disfrutar en familia.

Música en vivo para cerrar el fin de semana

El cierre del fin de semana estará a cargo del Ensamble del Alto Bronce, que se presentará el domingo a las 19:30 en la Escuela Municipal de Música con entrada libre y gratuita.

El concierto incluirá un repertorio de reconocidos compositores como Paul Dukas, Dmitri Shostakovich, Gustav Holst y Victor Ewald, interpretado por una destacada formación de bronces dependiente de la Secretaría de Cultura de Río Negro.

La propuesta musical se suma a una agenda diversa que posiciona a Cipolletti como un punto de referencia cultural en la región, con actividades accesibles y pensadas para todos los públicos.