Investigan a un hombre por herir a balazos a la mascota de un vecino

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formalizó el inició de la investigación contra el hombre. ¿Qué paso?

La Justicia lleva adelante una investigación contra un hombre por un disparo hacia la perra de su vecino en San Javier.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de dispararle a la perra de su vecino cuando el animal ingresó a su chacra. El episodio habría ocurrido el 25 de noviembre pasado en la zona rural de San Javier , según surge de la denuncia radicada por el propietario del animal ante la policía local.

De acuerdo con la acusación, el imputado provocó lesiones a la perra, identificada como “Tita”, disparándole con una carabina equipada con mira telescópica . El dueño relató que paseaba junto a su mascota cuando ambos cruzaron un desagüe hacia la propiedad vecina, momento en que se produjo la detonación que hirió al animal.

En su presentación, el dueño explicó que escuchó una detonación y que “Tita” regresó con una herida sangrante, lo que motivó una atención veterinaria urgente que permitió salvarle la vida. El profesional interviniente extrajo el proyectil alojado en el cuerpo del animal y documentó lesiones compatibles con un disparo de arma de fuego.

Esa evidencia se complementó con los allanamientos ordenados en la vivienda del acusado, donde se secuestraron dos armas largas. La pericia balística posterior determinó una correspondencia positiva entre el proyectil extraído de la perra y una de las armas incautadas, un elemento central en la teoría acusatoria del Ministerio Público Fiscal.

La Defensa Pública presentó una teoría del caso distinta a la planteada por la Fiscalía. Sostuvo que la investigación debe dividirse en dos momentos diferenciados y cuestionó que exista certeza sobre quién efectuó el disparo que impactó en el animal, más allá del hallazgo del arma en la vivienda.

Según remarcó, lo único acreditado hasta el momento es que el arma fue encontrada en el domicilio del imputado, una vivienda que comparte con un grupo familiar extenso. Añadió que no hay evidencia concreta de que haya sido él quien manipuló el arma al momento del hecho investigado.

La Justicia dispuso un periodo de cuatro meses de investigación.

Las palabras del imputado

El propio acusado tomó la palabra durante la audiencia y ratificó parte de los argumentos de su defensa. Expresó su afecto por los animales y pidió que se convoque a vecinos de la zona para que aporten información sobre lo ocurrido aquel día en la chacra.

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, que se extenderá durante los próximos cuatro meses. En ese lapso, la Fiscalía y la Defensa deberán reunir y analizar la evidencia necesaria para sostener sus respectivas hipótesis.

El magistrado recordó además que, a lo largo del proceso, ambas partes tendrán la posibilidad de evaluar las distintas salidas alternativas previstas por la normativa vigente, en caso de que resulten aplicables al caso. Con esta decisión, la causa queda formalmente abierta y avanza hacia su etapa de investigación.