Entró a robar, amenazó a la dueña para que no denunciara y terminó imputado

El acusado habría actuado con otros dos hombres. Lo vinculan huellas dactilares y pruebas halladas en un allanamiento. Ya tiene restricciones judiciales.

La Fiscalía sostiene que actuó junto a otros dos sospechosos que todavía no fueron identificados.

El hombre acusado de participar en un violento robo a una vivienda de Fernández Oro fue imputado este lunes y quedó sujeto a una serie de medidas cautelares mientras avanza la investigación. La Fiscalía sostiene que actuó junto a otros dos sospechosos que todavía no fueron identificados y que, antes de escapar, amenazaron a la propietaria para impedir que hiciera la denuncia.

La acusación fue formulada por el fiscal adjunto Juan Pablo Escalada , quien le atribuyó los delitos de violación de domicilio, robo en poblado y en banda y amenazas .

Según la investigación, el hecho ocurrió el 9 de junio , cerca de las 21:20, en una vivienda ubicada sobre calle Fernández Oro.

De acuerdo con la acusación, los tres hombres ingresaron al predio tras saltar el portón perimetral. Luego rompieron la cerradura de una ventana corrediza para entrar a la casa y sustrajeron prendas de vestir y distintos elementos tecnológicos.

Sin embargo, la propietaria los descubrió mientras cometían el robo, por lo que los sospechosos escaparon rápidamente a bordo de un automóvil.

La amenaza que agravó el caso

Antes de abandonar el lugar, los delincuentes amenazaron a la mujer para evitar que realizara la denuncia policial.

La Fiscalía indicó que uno de los involucrados incluso simuló portar un arma de fuego al apoyar una mano sobre la cintura, una maniobra que buscó incrementar el temor de la víctima.

Las pruebas que complicaron al acusado

Durante la audiencia, el fiscal detalló las evidencias reunidas hasta el momento. Entre ellas se encuentran la denuncia de la víctima, un informe papiloscópico con huellas dactilares que coincidieron con las del imputado y los resultados de un allanamiento realizado en su domicilio, donde se hallaron rastros de las prendas robadas.

Los otros dos presuntos participantes del hecho aún no fueron identificados.

Las restricciones que deberá cumplir

Para proteger a la víctima y garantizar el desarrollo de la investigación, la Fiscalía solicitó que el imputado tenga prohibido acercarse a menos de 500 metros de la vivienda o mantener cualquier tipo de contacto con la mujer.

Además, deberá presentarse tres veces por semana en una dependencia policial.

El defensor oficial, Rodrigo Martínez, no cuestionó la imputación ni la calificación legal, y solo pidió que las presentaciones se realicen en la comisaría más cercana al domicilio de su asistido.

Finalmente, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la aplicación inmediata de las medidas cautelares. La etapa preparatoria se extenderá por los próximos cuatro meses, plazo en el que la Fiscalía buscará completar la recolección de pruebas antes de avanzar hacia el juicio.