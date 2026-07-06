Policías de Ferri encontraron una moto escondida entre pastizales

El vehículo apareció en proximidades del barrio Michi Michi, ubicado a la vera del canal principal de riego. Es una Corven enduro que había sido denunciada por robo en la Comisaría 4ta.

La moto recuperada por policías de Ferri. La encontraron escondida entre la maleza, y había sido denunciada por robo en la Comisaría Cuarta.

Personal policial del Destacamento Especial 128 de Ferri , el barrio ubicado en la zona norte de Cipolletti, encontraron una moto que habían dejado escondida entre pastizales.

El procedimiento se realizó el último domingo minutos antes de las 10:30 en la zona de Michi Michi , el asentamiento que se extiende a la vera del canal principal de riego en proximidades de Cinco Saltos.

Los efectivos localizaron el rodado, una Corven Triax 150 cc tipo enduro color blanco, por lo que la trasladaron a la unidad de la fuerza, dependiente de la Comisaría 32 del barrio La Paz.

Posteriormente lograron determinar que el vehículo tenía un pedido de secuestro dictado el 26 de junio último por la Comisaría 4ta por el delito de robo.

Un barrio convulsionado

Los vecinos de Michi Michi tuvieron un fin de semana convulsionado por el crimen de un hombre y el incendio de su casa. Tres personas quedaron imputadas con prisión preventiva, acusado de haber participado en el sangriento hecho. Se trata de un matrimonio y otro sujeto.

De acuerdo a lo expresado por la fiscalía en la acusación, el ataque habría estado motivado por una antigua enemistad existente entre la víctima, identificada como Ceferino Guerra, de 38 años de edad, y los supuestos agresores: Jorge Pereira, de unos 47 años, su esposa Sandra Hernández, de 34 y Rolando Palma, de 33.

Según la reconstrucción elaborada hasta el momento, los tres sospechososo habrían ingresado de manera coordinada al inmueble, y previa distribución de tareas, uno de ellos habría efectuado un disparo de escopeta a corta distancia contra la víctima que se encontraba en el comedor. El impacto fue en la zona del cuello, y le causó la muerte en forma inmediata.

En la vivienda también estaban el otro hombre y la mujer que, al escuchar que varias personas se acercaban a los gritos, escaparon por la parte trasera. Mientras huían oyeron detonaciones y, una vez resguardados, observaron que la casa era consumida por el fuego. El siniestro habría sido iniciado de manera intencional por los presuntos atacantes, con el objetivo de eliminar pruebas.

La casa, construida con ladrillos y techo de chapa, quedó completamente destruida. En tanto que el cuerpo resultó afectado por el fuego, por lo que no fue posible realizar una identificación visual directa. Su identidad fue acreditada a partir de las declaraciones de quienes estaban en la el inmueble.