Atraparon a uno de los asaltantes que encañonó a una familia para robarles la moto

Junto a otro ladrón intentó robar una moto en Ferri. La Policía lo detuvo en Puente 83 en un allanamiento en el que también secuestraron un VW Gol gris.

La Policía secuestró un Volkswagen Gol color gris en el barrio Puente 83 de Cipolletti y detuvo a su propietario, acusado de haber participado, junto a un cómplice que aún no había sido atrapado, en el violento robo de una moto , con el uso de armas de fuego, ocurrido días atrás en Allen.

Pero además el mismo sujeto también está sospechado de haber intentado robar a mano armada una moto en Ferri a plena luz del día y en la calle, hecho que generó una enorme conmoción e indignación , ya que quedó registrado por una cámara de seguridad que revela que entre las victimas había una criatura de unos pocos años.

Fuentes de la fuerza informaron que la Brigada de Investigaciones de Allen trabajó en el ataque registrado en esa ciudad el jueves de la semana pasada, cuando dos menores que se trasladaban en una moto fueron interceptados por un Volkswagen Gol gris en la intersección de calles Velasco y Mitre, pleno centro de la ciudad.

Intento de robo en Ferri Dramático momento. Los delincuentes abordan a los ocupantes de una moto, incluido un nene. Intento de robo frustrado.

Desde el vehículo descendieron dos hombres armados y con los rostros cubiertos, quienes mediante amenazas se apoderaron del rodado y escaparon.

Con los datos recabados en la pesquisa y análisis de cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar al vehículo involucrado y vincularlo con su propietario.

Esto permitió llevar a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Puente 83 Norte, en Cipolletti, donde se secuestró el automóvil sospechado, junto con prendas de vestir coincidentes con las utilizadas en el hecho: dos cuellitos, un pasamontañas, una campera negra, zapatillas blancas y una gorra negra.

El escalofriante hecho de Ferri

Además, se pudo establecer que el mismo vehículo habría participado en un intento de robo similar ocurrido en los últimos días en Ferri, donde bajo la misma modalidad le cruzaron el auto a dos mujeres que llegaban en una moto con una niña pequeña a un local comercial.

Ambos se bajaron portando armas de fuego, con las que las amenazaron a pocos metros de distancia. Sin embargo las víctimas no se amedrentaron y se resistieron al robo, una actitud que revela valentía pero que también involucró un grave riesgo para ellas y la menor.

Pero llamativamente los delincuentes optaron por desistir, guardaron sus armas y volvieron rápidamente al auto. Aunque ellas tampoco se quedaron paralizadas, porque los persiguieron ese breve tramo mientras intentaban agarrarlos y lanzaban golpes, algunos de los que impactaron en el auto.

Desde la policía se informó que la Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de la vestimenta y el traslado del principal sospechoso para su identificación en el marco del legajo judicial correspondiente.

“Me apuntaron en la cabeza, eso es intento de homicidio”

Una de las víctimas del intento de robo en Ferri aseveró que puede reconocer el auto y también a los autores del hecho, a pesar que llevaban sus rostros encapuchados. No dijo por qué los puede identificar, pero sonó muy segura en contacto que mantuvo con LMCipolletti.

Además agregó que cuenta con un elemento que puede corroborar que se trató del mismo vehículo involucrado, pues en el forcejeo le alcanzó a arrancar un accesorio.

La vecina sostuvo que fue un hecho grave y que espera que la Justicia actúe, porque a ella uno de los delincuentes la apuntó a corta distancia a la cabeza.

“Tuve el arma ahí. Me apuntaron a a la cabeza, eso es intento de homicidio”, aseveró. Recalcó que el impacto que produjo la difusión de las imágenes fue importante para que quede expuesta la magnitud de lo que padecieron, y aseveró que también revela la inseguridad que se vive en ese sector de Cipolletti, donde la presencia policial es escasa.

Aclaró que intentó realizar la denuncia en el destacamento del lugar y que le tomaron una exposición.