Buscan al dueño de una moto que presuntos ladrones dejaron abandonada

La recuperó personal de la Comisaría 32º el domingo por la noche. Vecinos vieron que dos sujetos intentaron arrancarla. y avisaron a la policía. Suponen que la habían robado.

La moto que recuperó la policía de la Comisaría 32, donde quedó secuestrada. Esperan que se presente su dueño, hasta el momento desconocido.

Personal de la Comisaría 32° de Cipolletti recuperó el último domingo una moto que testigos vieron que era trasladada por dos personas en actitud sospechosa, quienes además intentaron hacerla arrancar mientras la empujaban por la calles Güemes, en dirección a La Esmeralda.

La Policía tomó conocimiento del hecho minutos antes de las 22, cuando en la unidad policial recibieron el llamado anónimo de un vecino, que alertó acerca de la maniobra sospechosa.

De inmediato e nviaron una patrulla al lugar, donde los uniformados encontraron abandonada una motocicleta marca TVS, de 200 cc, color blanco, que presentaba daños visibles en el frente, incluyendo la óptica y los plásticos , además de cortes en el cableado eléctrico.

Presumen que fue robada

Al consultar el dominio en el sistema, el vehículo no registraba pedido de secuestro ni denuncias previas. Sin embargo, ante la presunción de que se trataría de un hecho ilícito, que no había podido determinar donde se produjo, se procedió a su secuestro preventivo.

La moto fue trasladada a la Comisaría, donde permanecerá resguardada hasta tanto se presente su propietario con la documentación correspondiente, destacaron desde la fuerza.

De los ladrones no se supo nada. Como suele suceder en estos casos, las cámaras de seguridad podrían aportar información.

Dijo que dos desconocidos escondieron una moto en su casa

Personal de la Subcomisaría 79º de Cipolletti intervino en un hecho de robo de motocicleta, ocurrido el último jueves en inmediaciones de calle Esquiú, en inmediaciones de la rotonda de Circunvalación, en la zona norte de la ciudad.

Fuentes de la fuerza informaron que en horas de la tarde mujer se comunicó al 109 para denunciar que dos hombres vestidos de rojo le habían robado su moto, una KTM blanca de alta cilindrada.

No se precisaron las circunstancias del hecho, pero se destacó que el rodado fue remolcado hacia una vivienda del sector barrial.

Tras la denuncia, un móvil policial acudió al lugar indicado, aunque no logró ubicar a la denunciante, se aclaró.

Moto robada dueña

Sin embargo, luego, los efectivos se dirigieron a un domicilio de calle Serafín González, en el barrio Antártida Argentina, donde una mujer reconoció que dos personas —a quienes aseguró no conocer— ingresaron la motocicleta en cuestión.

Se aclaró que la vecina entregó a los uniformados de manera voluntaria el vehículo que no tenía chapa patente visible al momento del hallazgo.

Desde la Fiscalía de turno se dispuso que se inicie una causa por encubrimiento y que se impute a la propietaria del domicilio, aclarando que la entrega de la moto fue realizada en forma voluntaria. Asimismo, se ordenó que la motocicleta quede bajo custodia hasta tanto la propietaria legítima presente la documentación correspondiente y se proceda a su restitución formal.