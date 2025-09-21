La escandalosa publicidad misógina de estaciones de servicio que causó revuelo

Una mala idea que se extendió, con sus variantes, a firmas de Entre Ríos y de Córdoba. El repudio en redes sociales y descargo de las operadoras.

Tanto Shell como YPF repudiaron y realizaron sus respectivos descargos sobre los videos misóginos realizados estaciones de servicios de Entre Ríos y Córdoba, que se viralizaron, y que lejos de ser divertidos provocaron un contundente rechazo.

Raízen , la empresa licenciataria de la marca Shell en Argentina, emitió un comunicado en el que condena y califica de "aberrante video misógino" publicado por la estación de servicio Shell de Crespo, Entre Ríos . El video, que simulaba el secuestro de una mujer en una bolsa de basura, había generado una ola de indignación y repudio en todo el país.

Lo mismo pasó con YPF sobre una estación de servicio de Marcos Juárez, Córdoba , porque emitió un mensaje publicitario también misógino que simulaba el secuestro de una "mujer de marketing" que fue metida en una bolsa de basura como un paquete con destino a Formosa.

Desde YPF no sólo repudiaron este hecho que apela a la violencia, sino que también indicaron que “estás imágenes no representan los valores que promueve la compañía. Por estas razones, YPF adoptará medidas terminantes al respecto”.

Por qué causaron repudio los videos

En la estación de servicio de Crespo en Entre Ríos hicieron una publicidad que hacía apología del femicidio y la violencia de género. El video provocó un rechazo inmediato en las redes sociales y fue rápidamente retirado. El supuesto video gracioso mostraba a dos hombres que simulaban secuestrar a una mujer, a la que calificaban de "infumable", meterla en una bolsa de basura y deshacerse de ella como un paquete de encomienda.

Ante el repudio generalizado la estación de servicio Shell Crespo – Erich Wagner y Cía SRL manifestaron públicamente disculpas por el video que había publicado en sus redes sociales. “Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género. De ninguna manera esa fue nuestra intención. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad, especialmente en mujeres y diversidades", señalaron.

Agregaron: “Asumimos nuestra responsabilidad, retiramos inmediatamente dicho contenido de todas nuestras plataformas y nos comprometemos a revisar con mayor responsabilidad nuestros procesos de comunicación para que hechos como este no vuelvan a repetirse. Al tiempo que reiteraron el pedido de disculpas.

Video polómico de una estación de servicio de Entre Ríos

Similar repudio generalizado recibió el video de la YPF de Córdoba en el que los playeros también se deshacen de una mujer. En vez de mandarla en una encomienda, a modo de secuestro, simulan que la arrojan metida en una bolsa de basura. Como si fuera una cosa, un descarte.

También YPF salió al cruce de esta publicación y dejó en claro que rechaza cualquier tipo de violencia. "En relación al video que circula en redes sociales, realizado por empleados de una estación de servicio abanderada ubicada en Marcos Juárez, Córdoba, YPF quiere dejar en claro que repudia cualquier manifestación de violencia", publicaron en sus redes sociales.

