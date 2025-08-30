Aumento de impuestos a los combustibles: es oficial la suba que impactará en los precios

Así lo oficializó el Gobierno nacional a través de un decreto. El aumento será a partir del 1 de septiembre.

El aumento impactará en los precios de los combustibles a partir del 1 de septiembre.

El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo aumento de los impuestos a combustibles líquidos y dióxido de carbono a partir del próximo 1 de septiembre, lo que impactará de forma directa con una suba en los precios de la nafta y el gasoil .

El Decreto 617/2025 fue publicado en el Boletín Oficial y determinó una suba en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, los cuales actualizan de manera trimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

Esos aumentos fueron suspendidos durante gran parte de 2024 y el primer trimestre de 2025, de modo que -con la nueva resolución- comenzarán a aplicarse esos incrementos pendientes, lo que significa que el precio final de la nafta y el gasoil subirá por la suma de los impuestos que no se habían trasladado antes.

Este esquema apunta a “recomponer progresivamente la recaudación tributaria sin descuidar el impacto en la actividad económica”. Por estos motivos, el Gobierno decidió que durante septiembre el aumento sea parcial.

nafta.jpg

Aumentos en los impuestos a los combustibles

Según el documento, se determinó que el impuesto sobre los combustibles líquidos aplicados a la nafta sin plomo y la nafta virgen sea de $10.523.

En el caso del gasoil, la suba será de $8.577 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos, con un adicional de $4.644 por tratamiento diferencial.

Por otra parte, se estableció que el impuesto al dióxido de carbono sea actualizado a $0.645 por sobre la nafta sin plomo y virgen, y a $0.978 respecto a los costos que se aplicarán al gasoil.

Según el decreto, la medida fue tomada “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.