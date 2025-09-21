Escándalo: empleado público usó una ambulancia municipal para ir a un hotel alojamiento

Luego de que se viralizaran fotos, el hombre fue apartado de su cargo. Indignación y burlas en las redes sociales.

La ambulancia que utilizó el empleado público de Santiago del Estero fue fotografiada en un hotel alojamiento y se volvió viral.

Lo que parecía una escena insólita se transformó en un escándalo en Santiago del Estero. Un empleado de la Comisión Municipal de Colonia Alpina , en Santiago del Estero fue separado de sus funciones tras ser descubierto utilizando una ambulancia oficial para trasladarse a un hotel alojamiento .

Las imágenes del vehículo en la entrada del establecimiento circularon rápidamente en las redes sociales y desataron una ola de críticas y comentarios irónicos por el uso indebido de un bien público.

El episodio, que se volvió viral en los últimos días, tuvo lugar en la localidad de Ceres, en la provincia de Santa Fe . Si bien no se conocieron los detalles sobre cómo se descubrió el hecho, se supo que el conductor, que pertenece al municipio santiagueño, usó el vehículo oficial para fines personales.

El comunicado de la provincia de Santiago del Estero

Tras la gran repercusión que causó el caso, la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado oficial en el que informó que se iniciaron las actuaciones pertinentes para determinar la situación del trabajador. “El personal en cuestión, se encuentra preventivamente apartado de la función que desempeñaba, hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal previsto para estos casos en el que se determinará la resolución definitiva”, detallaron en el texto.

Asimismo, desde la Municipalidad hicieron hincapié en la necesidad de “transmitir tranquilidad a la comunidad, ya que los servicios sanitarios continuarán prestándose con total normalidad” y reafirmaron su “compromiso de administrar transparente y eficientemente los recursos de todos los vecinos de nuestra Colonia”. El comunicado fue firmado por la Comisionada Municipal, Carina Genta, y el secretario de Gobierno, René Meshler.

Estaba en un hotel alojamiento, pidió extender el turno y lo encontraron muerto

Entre la cantidad de historias insólitas que ocurren en los hoteles de alojamiento, la que ocurrió el pasado mes de julio en un establecimiento ubicado en la ciudad balnearia bonaerense de Necochea fue trágica.

Hotel de Alojamiento

Es que mientras disfrutaba del momento, un hombre que había solicitado extender su turno fue encontrado muerto en la habitación, tras un llamado al 911 que alertó sobre la falta de respuesta.

Según reconstruyeron distintos medios locales, el hombre entró al albergue transitorio ubicado en el cruce de las calles 98 y 65 minutos después de las 21 horas y más tarde pidió extender su estadía hasta la medianoche.

Cerca de la finalización del turno, tras el intento por comunicarse y no obtener respuesta, dio aviso al 911. Al llegar los efectivos, hallaron al hombre muerto en el interior de la habitación. A simple vista, no se observaron signos de violencia ni indicios de una muerte traumática, pero se inició una investigación para esclarecer el hecho.

Qué pasó en el hotel de alojamiento: la investigación

Empleados del hotel “Mesón” se mostraron consternados por lo sucedido y colaboraron en todo momento con el personal policial.

Según su declaración, no advirtieron movimientos extraños ni situaciones anormales durante el tiempo que el hombre estuvo alojado en ese lugar. Sin embargo, la habitación fue preservada para que la Policía Científica realizara las pericias necesarias para averiguar qué pasó.