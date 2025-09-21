Terror en Costa Norte: grupo armado maniató a los integrantes de una familia

Ocurrió el sábado a la madrugada. Los ladrones irrumpieron armados y redujeron a cuatro personas. Una mujer cayó gracias al GPS de un teléfono que se llevaron. Buscan a tres cómplices.

Una experiencia terrorífica sufrió una familia del barrio Costa Norte , situado sobre el margen rionegrino del río Neuquén, cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió violentamente en su casa en plena madrugada con intensiones de robarles.

Las víctimas fueron maniatadas y así estuvieron poco más de dos horas, hasta que lograron liberarse y alertar a la Policía. Una mujer quedó detenida por personal de la Comisaría 4ta, sospechada de integrar la banda de ladrones. Fue gracias al GPS de uno de los celulares que se habían apoderado. Falta atrapar a sus cómplices, que serían tres hombres . Habrían pistas firmes para dar con ellos en las próximas horas, según dejó trascender una fuente de la pesquisa.

El atraco se produjo el sábado alrededor de las 5:30 en un inmueble de la calle Los Horneros, que corre paralelo al cauce, donde los malvivientes llegaron a bordo de un taxi cuyo conductor sería totalmente ajeno al hecho.

Sorprendido por dos desconocidos armados

Fuentes policiales informaron que hubo una víctima principal, que resultó ser un hombre de 32 años, quien relató que estaban durmiendo y lo despertaron ruidos extraños en el interior de su propiedad.

Sostuvo que al levantarse se encontró con dos sujetos armados con pistolas que lo amenazaron, lo llevaron a su dormitorio y lo ataron de pies y manos junto a tres personas más que se encontraban en la casa.

Según el relato, los delincuentes eran tres hombres y una mujer, quienes se apoderaron de distintas pertenencias que hallaron tras revolver el inmueble. Ente otras cosas se llevaron tres teléfonos celulares, dos televisores Led. Tras cometer el robo, cargaron los objetos sustraídos en el taxi en el que habían llegado.

Asalto Costa Norte 20SET25 D

Sin embargo, aclararon las fuentes, el conductor del vehículo al notar la actitud sospechosa de los pasajeros y los elementos que transportaban, decidió dar aviso al centro de comunicaciones. Luego regresó al domicilio con algunas de las pertenencias robadas, coincidiendo con el arribo del personal policial. No se dieron precisiones respecto a esa parte del episodio ni el destino de los pasajeros-malvivientes.

Una de las víctimas también denunció el robo de su teléfono celular. Gracias al rastreo GPS del dispositivo, se logró ubicar a una mujer en inmediaciones de la calle Yrigoyen, en la zona céntrica de la ciudad. Al ser interceptada por los efectivos, fue identificada y detenida. En su poder se encontraba el aparato denunciado como robado.

La sospechosa fue trasladada a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, personal del gabinete de Criminalística trabajó en la vivienda para avanzar con la investigación y apresar al resto de los implicados.

El hecho y la violencia empleada sorprendió dado que es un barrio de trabajadores carente de lujos y en el que la distancia con las comodidades que se brindan en otros sectores del ejido urbano se hacen sentir.