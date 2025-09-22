Con un nuevo feriado puente y habrá un fin de semana largo de cuatro días: cuándo será

El Gobierno agregó un nuevo día de descanso con el objetivo de reactivar el turismo. La medida ya fue oficializada a través de un decreto.

Se viene el feriado más esperado de los últimos meses del año, ya que habrá un nuevo fin de semana largo donde m iles de argentinos podrán disfrutar de varios días libres, ideales para hacer algún viaje, visitar amigos o descansar en casa. Pero en las últimas horas se confirmó que habrá muchos que tendrán otro feriado extra en la misma semana.

El Gobierno Nacional tomó una medida en las últimas horas, la cual quedó plasmada en el Decreto 614/2025 , que establece un cambio en el calendario de feriados . Así, se adelantó un día no laborable y se confirmó un fin de semana largo de cuatro días para noviembre.

La Jefatura de Gabinete estableció en las últimas semanas, que desde ahora los feriados que caigan un día sábado o domingo, podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior. El objetivo es dinamizar el sector turístico.

Cuándo será el próximo fin de semana largo de cuatro días

De esta forma, en noviembre habrá un fin de semana extra largo que comenzará el próximo viernes 21 y culminará el lunes 24 de noviembre. El Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el día 20, se traslada así al lunes posterior. La iniciativa intenta mostrar cercanía con el rubro que vive del turismo y brindar un alivio a los empresarios del sector.

La medida despertó optimismo entre hoteleros y gastronómicos, que la consideran como "una chance para recuperar el terreno tras meses de actividad en declive".

Se aclaró que el viernes 21 se establece de esta manera como un día no laborable, por lo que no todos tendrán un día libre; mientras que el lunes 24 es el establecido como feriado nacional con el traslado que se realizó.

¿Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado?

Según la ley, se aclara que los feriados nacionales trasladables solo se modifican si caen martes, miércoles, jueves o viernes. Si son días sábado o domingo, como este año, no se trasladan.

Respecto a cómo se pagan los feriados y días no laborables, la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) marca la diferencia: en los feriados nacionales, si te toca trabajar, te deben pagar el doble de una jornada habitual.

En cambio, en los días no laborables, el empleador puede decidir si se trabaja o no. Si se trabaja, el pago es el salario simple, igual que cualquier día común.

A que refiere el feriado por el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional se celebra cada 20 de noviembre en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. En este feriado se honra la defensa de la soberanía nacional frente a la intervención extranjera durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

La Batalla de la Vuelta de Obligado fue un enfrentamiento en el que las fuerzas nacionales resistieron el avance de una flota anglo francesa que intentaba navegar por el río Paraná para imponer el libre comercio y presionar políticamente al país.

Así las cosas, la resistencia argentina simbolizó la determinación de defender la soberanía nacional frente a intereses imperiales.