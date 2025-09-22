Iñaki Basiloff no se detiene: Oro y Plata en el Mundial de paranatación

El neuquino cosechó dos logros importantes en la máxima cita de su disciplina que se desarrolla en Singapur.

Con 24 años, Iñaki Basiloff ya es uno de los mejores deportistas de su generación. El neuquino que representa al Club Cipolletti y a River continúa logrando objetivos importantes en la para natación con lo realizado en el Mundial de Singapur , que se está llevando adelante por estos días.

Primero fue la medalla de Oro lograda el domingo, cuando se quedó con el primer puesto en la prueba de 200 metros medley (SM7), la misma categoría en la cual es campeón Paralímpico.

El neuquino se impuso en la final con un tiempo de 2:30.65, superando al sudafricano Christian Sadie (2m34s03) y al ruso Aleksei Ganiuk (2m41s66). Con esta marca, mejoró su registro de las eliminatorias (2m38s95) y le dio a la delegación nacional su primera medalla del torneo.

Llegar es difícil, mantenerse mucho más y eso le da todavía mayor impacto al triunfo.

Otra de Plata

Este lunes, Basiloff tuvo otra actuación sólida ya que dominó gran parte de la prueba y llegó a liderar hasta los 250 metros, con parciales de 1:07.57 en los 100 y 2:19.31 en los 200, siempre por delante de sus rivales.

Sin embargo, en el tramo final fue superado por el italiano Federico Bicelli, que se llevó el oro con 4:39.52, mientras que Basiloff tocó la pared en 4:43.76 para asegurarse el segundo lugar. El podio lo completó Aleksei Ganiuk con 4:55.00.

El deportista regional no solamente sigue mejorando sus marcas y manteniéndose en los torneos importantes, sino que toma cada vez más trascendencia en distintos niveles.

Tanto el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, como el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, e incluso el club River Plate, lo felicitaron en sus redes sociales, evidenciando la relevancia de la carrera y los logros que está obteniendo Iñaki.

En el certamen del otro lado del mundo, uno de los integrantes del staff argentino es Jorge García, profe del club Cipolletti.

Cabe recordar que hace un año, en los Juegos Paralímpicos de Paris 2024, Basiloff había ganado una dorada y otra de bronce, tomando cada vez mayor trascendencia internacional.

Un dato espectacular

Entre tantas marcas que el neuquino sigue rompiendo está la cantidad de medallas en Mundiales. Con las dos que obtuvo en Singapur, Iñaki llegó a once al máximo nivel de la para natación internacional.

Fueron dos en México City 2017, una en Londres 2019, cuatro en Funchal 2022, dos en Manchester 2023 y ahora en Singapur 2025.

Cuando ganó la primera, apenas tenía 16 años.

La natación adaptada es una versión de este deporte para personas con diferentes tipos de discapacidades, como físicas, visuales o intelectuales. Las reglas y estilos son similares a los de la natación convencional (libre, espalda, braza y mariposa), pero se realizan adaptaciones importantes como salidas desde el agua o el uso de señales táctiles para deportistas ciegos. La participación se organiza en categorías que van del S1 (discapacidad más severa) al S14, según la funcionalidad y el tipo de discapacidad del nadador.