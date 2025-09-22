Mujer muerta en la cantera: ¿Por qué descartan que sea Luciana Muñoz y qué se sabe sobre su identidad?

Se logró obtener una huella dactilar parcial. La familia de la joven de Neuquén desaparecida hace más de un año realizó un pedido al MPF.

La identidad de la mujer hallada muerta en una cantera de Neuquén aún es un misterio.

El caso de una mujer hallada muerta en una cantera centro del Complejo Ambiental de Neuquén (CAN) impactó a la comunidad por su hallazgo en medio de la desesperante desaparición sostenida hace más de un año de Luciana Muñoz, una estudiante de Gran Neuquén. Sin embargo, oficialmente se descartó que se trate de la joven de 21 años.

De acuerdo a las primeras informaciones relevadas por LMNeuquén , el cadáver fue encontrado por el conductor de un camión cuando fueron a buscar áridos en la parte principal de una cantera a cargo de la empresa BASAA Ingeniería Ambiental.

En medio de la conmoción se realizó un gran despliegue entre la autovía y la Ruta 67 con personal de la Policía y el Ministerio Público Fiscal (MPF), por parte de Guadalupe Inaudi y de la asistente letrada Agustina Jarry. Mientras se realizaban las diligencias, también estuvo presente el funcionario Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana.

¿Qué dijo la autopsia al cuerpo de la mujer encontrada en la cantera?

En primer lugar, cabe destacar que ante el hallazgo realizado el pasado jueves por la mañana se activó el protocolo ante la muerte violenta de una mujer y se investiga como femicidio. En el lugar del hecho, estaba el camión de BASAA y una retroexcavadora.

Los peritos levantaron varios rastros y muestras, incluso una mochila que habría pertenecido a la víctima. Consultado acerca del lugar del hallazgo, el comisario inspector Juan Barroso confirmó a LMCipolletti, que el cuerpo no era observable a simple vista.

"Si uno no ingresa a la cantera no se visualiza, pero si se ingresa en un vehículo alto, como un camión o una máquina, se podía visualizarlo porque estaba detrás de un montículo de piedra, de ripio, pero no estaba tapado ni semienterrado ni nada por el estilo", señaló y también especificó que la máquina no comenzó a trabajar ni sacó el cuerpo.

SFP Homicidio femicidio mujer en basural cantera bassa (21) La identidad de la mujer hallada muerta en una cantera de Neuquén aún es un misterio. Sebastián Fariña Petersen

En el paisaje monótono de piedras y tierra, interrumpido por la gran estructura metálica de una zaranda y las cintas de prohibido pasar, el médico policial hizo un primer análisis. De esa información surgió que se trataba de una mujer, pero no pudo certificarse si tenía algún tipo de lesión porque su cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición, superior a las 48 horas.

En tanto, al día siguiente, el resultado de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense constató que no había evidencia de heridas de arma de fuego ni de arma blanca y que la causa de muerte estaría relacionada con un traumatismo de cráneo.

¿Por qué descartaron que sea Luciana Muñoz?

Estimaron que el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y el hallazgo fue entre los 5 y los 10 días. No obstante, explicaron que “el estado del cuerpo impidió, por el momento, determinar la identidad de la persona”.

También se desprendió, en forma preliminar, que dada las características físicas, tratándose de una mujer de entre 25 y 40 años, cuya contextura es delgada y de 1.43 metros de estatura y sin tatuajes visibles, "no se corresponden con ninguna búsqueda de personas activa en la región".

Pero además, hubo un estudio más detallado que permitió descartar que es Luciana Muñoz, desaparecida desde el 13 de junio de 2024 y cuya familia, y la comunidad educativa del CPEM 76 continúa pidiendo una búsqueda integral a nivel federal.

SFP Lila Aguerre Mama de Luciana Muñoz joven desaparecida (1).JPG La identidad de la mujer hallada muerta en una cantera de Neuquén aún es un misterio. Sebastián Fariña Petersen

En este sentido, en diálogo con LMCipolletti, el MPF indicó que pese a las dificultades del avanzado estado de descomposición, lograron obtener del cadáver una huella dactilar parcial que alcanzó para descartar que fuera Luciana Muñoz.

De esta manera, establecieron que de acuerdo a las huellas digitales de Luciana no hay compatibilidad con el cadáver encontrado. Por otro lado, tampoco hubo compatibilidad con los registros públicos de huellas digitales. Además de la parcialidad de la huella debido al avanzado estado de descomposición, también influye que los registros públicos son incompletos.

Cómo sigue la investigación y el pedido de la familia de Luciana Muñoz

El caso de la mujer hallada en la cantera continúa con diligencias como entrevistas a trabajadores formales e informales que frecuentan el basural de Neuquén conocido como CAN.

La peculiaridad del espacio físico, según advirtió el MPF es que el sector donde fue encontrada la mujer no cuenta con cámaras de vigilancia. A su vez, según el testimonio del chofer del camión de BASAA que alertó sobre el cadáver, hacía 20 días que no iba al lugar.

Mientras tanto, en el marco de la investigación por presunto femicidio, desde el pasado viernes el MPF realiza un rastrillaje para atrás buscando cotejar información sobre mujeres en situación de violencia de género. En este sentido, solicitaron informes del listado de personas que pasaron por refugios municipales, provinciales, así como todas las denuncias abiertas en la Oficina de Violencia.

SFP Homicidio femicidio mujer en basural cantera bassa (2) La identidad de la mujer hallada muerta en una cantera de Neuquén aún es un misterio. Sebastián Fariña Petersen

Uno de los objetivos es descartar opciones, y comparar las características físicas. Por ejemplo, el examen forense determinó que la mujer tenía una cirugía reciente de rodilla y una prótesis. A su vez, destacaron que en la mochila solo encontraron un guante de polar.

Por su parte, la familia de Luciana Muñoz, solicitó al MPF poder ver el cuerpo para intentar reconocer si es la joven. En tanto, todavía no tuvieron respuesta formal, dado que se consultó al Cuerpo Médico Forense para evaluar la viabilidad del pedido.