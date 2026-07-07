Despertó a su expareja con un bidón de nafta y un encendedor: quedó imputado y con restricción

La mujer denunció que le robó el celular y la amenazó de muerte mientras dormía con su hija. La Justicia dictó medidas de protección.

El episodio ocurrió durante la noche del 5 de marzo en Fernández Oro.

La Justicia formuló cargos contra un hombre acusado de ingresar a la vivienda de su expareja, robarle el teléfono celular y amenazarla con prenderla fuego mientras ella dormía junto a su hija de apenas 14 meses . El hecho ocurrió en Fernández Oro y derivó en la imposición de una restricción de acercamiento y contacto para proteger a la víctima y a sus hijos.

La investigación quedó a cargo del fiscal adjunto Juan Pablo Escalada , quien imputó al acusado por los delitos de hurto simple y amenazas, en un contexto de violencia de género .

Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió durante la noche del 5 de marzo , cuando el hombre ingresó a la vivienda de su expareja mientras ella dormía con su hija.

Siempre de acuerdo con la investigación, le sustrajo el teléfono celular y luego la despertó de manera violenta. En ese momento le mostró un bidón de nafta y un encendedor y la amenazó con quemarla, generándole un temor concreto por su vida y la de sus hijos.

Las pruebas presentadas por la fiscalía

Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó el testimonio de la víctima, la denuncia policial y el acta de intervención realizada por personal de la Comisaría 26.

Además, incorporó un informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que concluyó que la mujer atraviesa una situación de riesgo alto. Ese informe fue clave para solicitar medidas de protección urgentes.

Qué resolvió la Justicia

La jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

Asimismo, hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso una prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la víctima. El imputado no podrá acercarse a menos de 200 metros de la mujer ni de su domicilio, ni comunicarse con ella por ningún medio.

La defensa oficial no objetó la formulación de cargos ni la calificación legal presentada por la fiscalía y prestó conformidad con las medidas cautelares impuestas para resguardar a la víctima y a sus hijos mientras avanza la investigación.