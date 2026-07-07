Banderas, bombos y lágrimas: los cipoleños cuentan cómo vivieron el pase a cuartos de Argentina

La Scaloneta dió el batacazo en el segundo tiempo ante Egipto y los vecinos coparon el centro cipoleño. Cábalas, promesas y mucho más.

La Selección Argentina volvió a poner a prueba los nervios de sus hinchas, pero una vez más les regaló una jornada para el recuerdo . Con un partido cargado de emociones, el equipo de Lionel Scaloni venció 3-2 a Egipto en Atlanta y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026 , desatando una verdadera fiesta en Cipolletti .

Faltaban apenas unos minutos para que se cerrara el encuentro y los autos salían todos en la misma dirección: el centro de la ciudad . Cientos de personas se reunieron para celebrar una nueva alegría albiceleste, entre banderas, espuma, camisetas, bombos, bocinazos y cánticos que se extendieron por varias cuadras.

En medio de los bombos y las banderas, LM Cipolletti recorrió el centro de la ciudad para conocer cómo vivieron los hinchas cada minuto del partido . Entre risas, llanto, saltos y abrazos, los cipoleños compartieron su análisis del partido, sus cábalas y sus pronósticos para lo que viene en el Mundial.

"El segundo gol fue un sueño": la emoción de un hincha de 82 años que vio el partido rodeado de su familia

Raúl Salgado tiene 82 años y una cábala que nunca falla: irse en la última parte del partido. Esta vez, como siempre, lo vivió rodeado de hijos y nietos. Si bien su cábala fue infalible, calificó este triunfo como ''un milagro''. Consultado por el rendimiento de los 11 de Scaloni, confesó que no le agradaba demasiado cómo se había desarrollado el partido, pero a lo último, le encantó.

''Apareció la mano de Dios para que pudiéramos ganar'': un hincha maradoneano que no suelta su camiseta de la suerte.

En las 1200 viviendas, las cábalas se respetan. Matías salió a festejar el triunfo con su familia...y su camiseta de Maradona que cuando vió que el 2 a 0 parecía definitivo, se la puso para ''cambiar la suerte'' y así fue.

Confiado en que la Selección iba a liquidar el partido sin necesidad de ir al tiempo extra —algo que sí sufrieron días atrás—, el hincha agradeció que Messi volviera a ponerse el equipo al hombro. "Esto alegra el corazón de muchos", resumió.

De cara a la próxima instancia, Matías ya tiene su preferencia de rival. "Que nos toque con Colombia. América tiene el mejor fútbol del mundo", aseguró, aunque también dejó en claro a quién le tiene más respeto: "Noruega es un rival difícil. Su 9 es agresivo".

Consultado sobre el arbitraje, no dudó en mostrar su desconfianza. "El VAR francés... siempre nos quieren hundir con los árbitros", disparó.

"Lloramos en el segundo y el tercero fue un alivio": todas las emociones en un grupo de amigos del Almirante Brown

Tres jóvenes se fundieron en un abrazo en pleno centro de la ciudad. "Lloramos en el segundo y en el tercero sentimos el alivio", relataron.

El momento de mayor sufrimiento llegó con la revisión del VAR. "Cuando anularon el gol fue un alivio, pero después hubo miedo", reconocieron, todavía con los nervios de punta.

En cuanto a las cábalas, uno de ellos viene de romper una racha: en el Mundial de Qatar 2022, vió todos los partidos en una casa distinta, pero esta vez decidió cambiar y verlo solo en la suya. Un cambio que, por lo visto, también trajo suerte.

Sobre Lionel Messi no tuvo dudas: "Único, icónico". Y de cara a lo que viene, ya tienen un pedido puntual para el cuerpo técnico: que Thiago Almada sea titular.

Con Messi siempre se gana: estudiantes de la ESRN 120 llevaron a Leo a festejar

En medio del frenesí por el pase a cuartos, los estudiantes de la ESRN N° 120, llevaron la gigantografía de Lionel Messi que realizaron para el concurso mundialista que hicieron en la escuela días atrás y con el que se ganaron choriceada para su curso.

"Si ganamos el cuarto, ahorramos para ir a ver el próximo Mundial": la promesa de una familia del Luis Piedra Buena

En el barrio Luis Piedra Buena, el partido también se sufrió puertas adentro. Una familia del barrio contó que tiene un ritual que no falla: bañarse antes de que arranque el encuentro, cocinar durante el partido e invitar a algún vecino o familiar a compartirlo. "Sufrimos en casa, pero siempre con la mesa servida", coincidieron.

Con la clasificación ya en el bolsillo, la familia se animó a soñar en voz alta con el próximo objetivo. "Si ganamos el cuarto, ahorramos para ir a ver el próximo Mundial", aseguraron, entre risas y con la ilusión intacta.