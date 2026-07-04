Del Valle a la Cordillera, el festejo de Argentina se vivó en las calles

En videos, así festejaron los rionegrinos en las diferentes localidades el triunfo de la sclaoneta y el pase a octavos de final.

En cada rincón de Río Negro se festejó el triunfo de la Selección Argentina en las calles.

El triunfo de la Selección Argentina volvió a desatar una ola de festejos que atravesó toda la provincia de Río Negro. Desde las ciudades del Alto Valle hasta las localidades cordilleranas, miles de rionegrinos salieron a las calles para celebrar el sufrido 3 a 2 frente a Cabo Verde , resultado que aseguró el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El partido, cargado de tensión, mantuvo en vilo a los hinchas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a mostrar carácter en un encuentro que se definió al límite, y esa mezcla de alivio y alegría fue la que se trasladó inmediatamente a las calles.

Minutos después del pitazo final, comenzaron a escucharse bocinazos, cánticos y explosiones de alegría en distintos puntos de Río Negro. En Cipolletti, General Roca, Allen y Villa Regina, el epicentro de los festejos fue el casco céntrico, donde familias enteras, grupos de amigos y jóvenes se congregaron con banderas, camisetas y bombos.

La escena se replicó también en ciudades como Bariloche y El Bolsón, donde el frío no fue impedimento para que los hinchas salieran a celebrar. En cada rincón, el denominador común fue la pasión: caravanas de autos, motos y peatones que transformaron la noche en una fiesta popular.

Festejo Argentina pase a 8° Allen.

El Alto Valle, colmado de hinchas

En el Alto Valle, la convocatoria fue masiva. Las principales avenidas y plazas se llenaron de vecinos que acompañaron con cantos y banderas. “Dale campeón” y “Muchachos” fueron algunos de los himnos que resonaron con fuerza, mientras la euforia se extendía durante varias horas.

El centro de Cipolletti, como en cada triunfo de la “Scaloneta”, volvió a convertirse en punto de encuentro. Allí, el movimiento fue constante, con hinchas que se acercaban para compartir el festejo y otros que recorrían las calles en caravana.

Festejo gol Argentina - Cabo Verde, Bariloche.

Operativos para garantizar la seguridad

Ante la magnitud de la convocatoria, se desplegaron operativos especiales en distintas ciudades. En Cipolletti, la Policía de Río Negro trabajó de manera conjunta con áreas de Fiscalización del Municipio para ordenar el tránsito y prevenir incidentes.

Los dispositivos incluyeron cortes y desvíos en las calles más concurridas, además de la presencia de brigadas especiales encargadas de monitorear el desarrollo de los festejos. El objetivo fue garantizar que la celebración se desarrollara en un clima de tranquilidad y sin inconvenientes.

Situaciones similares se registraron en otras localidades, donde también se reforzaron los controles ante la gran cantidad de personas que se movilizaron en el espacio público.

Festejo Argentina pase 8° en El Bolsón.

Una pasión que no se detiene

El avance de Argentina en la Copa del Mundo alimenta la ilusión y fortalece un fenómeno social que trasciende lo deportivo. Cada triunfo se convierte en una excusa para el encuentro, donde la identidad y el sentido de pertenencia se expresan en cada bandera y en cada canto.

La clasificación a octavos no solo representa un logro deportivo, sino también un nuevo capítulo de celebración para miles de rionegrinos que, una vez más, eligieron la calle como escenario para compartir la alegría.

De esta manera, del Valle a la Cordillera, Río Negro volvió a latir al ritmo de la Selección. Y mientras la ilusión crece, todo indica que habrá nuevas jornadas de festejos si el equipo continúa avanzando.