Quieren modernizar los municipios y mejorar la atención a los vecinos: de qué se trata

La provincia avanza en un plan de fortalecimiento para modernizar los municipios.

En el marco de una recorrida institucional por las obras del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) en Punta Colorada, el Gobierno de Río Negro presentó el Plan de Fortalecimiento Municipal, una iniciativa orientada a modernizar la gestión de los gobiernos locales.

El encuentro reunió a unos 30 intendentes de distintas localidades de la provincia, quienes participaron de la actividad junto a funcionarios provinciales. La jornada combinó la visita a una de las principales obras estratégicas con la exposición de una agenda vinculada al desarrollo.

La presentación del programa estuvo encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos , y la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid , quienes detallaron los alcances de una propuesta que busca transformar el funcionamiento de los municipios.

Herramientas para una gestión más eficiente

El Plan de Fortalecimiento Municipal fue diseñado a partir del trabajo conjunto con los propios gobiernos locales. La iniciativa contempla inversiones destinadas a la digitalización de trámites, la modernización administrativa y el desarrollo de proyectos urbanos en cada ciudad.

Además, se prevé el fortalecimiento de los catastros municipales y la capacitación del personal, con el objetivo de mejorar la calidad institucional. La propuesta apunta a dotar a los municipios de herramientas concretas para optimizar su funcionamiento interno.

“Queremos que los municipios puedan invertir en tecnología, modernización, capacitaciones, conocimiento y planificación. Buscamos mejorar la calidad institucional para que puedan brindar una mejor atención a los vecinos”, expresó Almonacid durante la presentación.

Planificación y mirada a futuro

Uno de los ejes centrales del programa es fortalecer la capacidad de los municipios para planificar su crecimiento y ordenar su territorio. Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia de pensar el desarrollo urbano de manera estratégica y sostenible.

“Cada municipio tiene que poder planificar su desarrollo urbano, ordenar su territorio, fortalecer sus catastros y mirar hacia adelante. El futuro de Río Negro también se construye desde cada ciudad y comunidad”, sostuvo la secretaria de Gobierno.

En ese sentido, destacó que el plan no solo busca mejorar la gestión actual, sino también sentar las bases para un crecimiento ordenado. La planificación aparece como una herramienta clave para acompañar el desarrollo de la provincia en los próximos años.

Respuesta a demandas de los intendentes

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la iniciativa surge de las reuniones periódicas con los intendentes, en las que se identificaron necesidades comunes en materia de modernización y fortalecimiento institucional.

“La propuesta apunta a que los municipios no solo cuenten con recursos para ejecutar obras o gestionar aportes, sino también para fortalecer su funcionamiento interno”, explicó Almonacid, quien remarcó su experiencia en el ámbito municipal.

Por su parte, el ministro Agustín Ríos subrayó que el plan busca dar respuesta a demandas concretas. “Estamos trabajando en ventanillas digitales, sistemas para el pago de tasas y herramientas de planificación que permitan mejorar la capacidad de respuesta”, indicó.

Simplificar el vínculo con el Estado

Uno de los objetivos principales del programa es facilitar la relación entre los ciudadanos y el Estado. La incorporación de tecnología y la digitalización de procesos apuntan a reducir tiempos y mejorar la accesibilidad a los servicios municipales.

“El objetivo final es simplificar la relación entre el Estado y la comunidad. Muchas veces el vecino encuentra dificultades en los trámites. Queremos un Estado más ágil, con procesos más rápidos y eficientes”, afirmó el ministro Ríos.

En ese sentido, se busca que los municipios puedan ofrecer soluciones más dinámicas, especialmente en gestiones cotidianas como habilitaciones comerciales, pagos de tasas y trámites administrativos en general.

La mirada de los intendentes

La intendenta de Valcheta, Yamila Direne, valoró la implementación del plan y consideró que se trata de una respuesta concreta a las necesidades planteadas por los jefes comunales.

“Este plan fortalece a los municipios, especialmente en la planificación, la incorporación de tecnología y la capacitación del personal. Nos permitirá brindar herramientas más ágiles para los vecinos”, expresó la mandataria.

Direne también señaló que muchas localidades enfrentan limitaciones presupuestarias para avanzar en procesos de modernización. En ese contexto, destacó la importancia del acompañamiento provincial para poder implementar mejoras en la gestión.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el fortalecimiento de los municipios constituye una decisión estratégica para garantizar un desarrollo más equilibrado y federal en todo el territorio rionegrino.