"No hubo intención de ofender": el descargo de Intrusos tras la polémica por el monumento de Chimpay

Polémica en Chimpay por comentarios en el programa Intrusos sobre un monumento local. Hubo fuerte repudio en redes y Rodrigo Lussich pidió disculpas en vivo.

En el programa Intrusos tuvieron que salir a pedir disculpas a los vecinos de Chimpay por burlarse de un monumento local.

Una fuerte polémica se desató en las últimas horas en el Valle Medio , luego de que vecinos de Chimpay expresaran su malestar por comentarios realizados en el programa televisivo Intrusos , emitido por América , sobre un monumento local .

El episodio generó una rápida reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios calificaron como ofensivo el tratamiento que se hizo de una escultura emblemática de la localidad. La indignación creció con el correr de las horas y obligó al ciclo a realizar un descargo público.

La controversia comenzó durante la emisión del jueves, cuando los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares desarrollaron una columna dentro de la sección “Escandalones”, en la que abordaron monumentos considerados llamativos o fuera de lo común en el país.

En ese contexto, presentaron una escultura ubicada en Chimpay, que homenajea a dos de las frutas más representativas de la producción regional: la pera y la manzana. Ambos frutos simbolizan la actividad frutícola que caracteriza al Alto Valle y al Valle Medio.

Sin embargo, el tratamiento en el programa no fue bien recibido por los habitantes de la región. Durante la emisión, los conductores hicieron comentarios en tono humorístico, refiriéndose a las figuras como si fueran “un tomate y una berenjena”.

Errores y burlas que generaron malestar

Además de la confusión sobre los elementos representados en la escultura, otro aspecto que generó molestia fue la reiterada mala pronunciación del nombre de la localidad. En varias ocasiones, los conductores mencionaron “Champay” en lugar de Chimpay.

Para los vecinos, estos errores no solo reflejaron desconocimiento, sino también una falta de respeto hacia la identidad cultural y productiva de la región. La reacción no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde se viralizaron fragmentos del programa.

Los comentarios críticos apuntaron tanto al tono utilizado como a la ligereza con la que se abordó un símbolo local. Muchos usuarios remarcaron que la escultura representa el trabajo y la historia económica de la zona.

Repercusión en redes y defensa del patrimonio

La polémica escaló rápidamente y se convirtió en tendencia entre usuarios de Río Negro. Vecinos de Chimpay y otras localidades del Valle Medio defendieron el valor simbólico del monumento, destacando su vínculo con la producción frutícola regional.

El debate también abrió una discusión más amplia sobre la representación de las economías regionales en los medios nacionales. Algunos usuarios señalaron que este tipo de episodios evidencian una mirada centralista y poco informada.

A su vez, instituciones y referentes locales se sumaron al repudio, remarcando la importancia de respetar las identidades culturales y los símbolos que forman parte del patrimonio de cada comunidad.

El pedido de disculpas en vivo

Frente a la repercusión negativa, el programa Intrusos decidió abordar el tema durante la emisión del viernes. Allí, Rodrigo Lussich ofreció un descargo en el que reconoció el error y pidió disculpas a los vecinos del Alto y Medio Valle.

“El objetivo nunca fue ofender ni burlarse”, expresó el conductor, quien explicó que el segmento se basó en una nota periodística que describía el monumento con referencias erróneas. Según detalló, el epígrafe mencionaba “una berenjena y un tomate”.

Lussich admitió que, al abordar el contenido de manera rápida, no se detuvieron a analizar el contexto productivo de la región. “Fue más una torpeza que una intención de burla”, sostuvo durante el programa.

Reconocimiento del error y autocrítica

Por su parte, Adrián Pallares también se sumó al pedido de disculpas y aseguró que durante la emisión original no hubo intención de agraviar a la comunidad. En ese sentido, remarcó el estilo del programa, basado en el humor y la ironía.

Ambos conductores coincidieron en que el error estuvo en no dimensionar el impacto que podía generar el tratamiento del tema. Lussich incluso reconoció que, en este caso, “estuvo mal” la manera en que se desarrolló el segmento.

El descargo buscó llegar especialmente a los habitantes de Río Negro, quienes habían manifestado su descontento en redes sociales. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia la sensibilidad que generan los símbolos locales.

Un debate que trasciende el caso puntual

Más allá de las disculpas, el episodio reavivó el debate sobre el rol de los medios de comunicación y la responsabilidad al abordar temas vinculados a identidades regionales. Para muchos, no se trató solo de un error, sino de una falta de contexto.

En Chimpay, la escultura en cuestión no es un elemento decorativo más, sino una representación del trabajo de generaciones ligadas a la producción frutícola. Por eso, el tratamiento humorístico fue percibido como una desvalorización.

El caso también puso de relieve la importancia de la precisión y el respeto en la comunicación, especialmente cuando se trata de comunidades del interior que buscan visibilidad y reconocimiento en la agenda nacional.