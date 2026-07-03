Buscan familias de todo el país para adoptar a una niña rionegrina de 11 años

Vive en un hogar desde 2021 y espera ser adoptada desde hace tres años. La describen como "sumamente cariñosa y resiliente". Cómo postularse al proceso

Un Juzgado de Familia de Río Negro reactivó en las últimas horas la búsqueda de una familia dispuesta a iniciar un proceso de vinculación con una niña de 11 años que tiene discapacidad. La convocatoria no tiene límite geográfico: pueden postularse familias de cualquier provincia del país que deseen acompañar su crecimiento con amor y contención a largo plazo.

Según trascendió, los interesados deberán garantizar disponibilidad para sostener tratamientos de rehabilitación y eliminar barreras edilicias y de comunicación que hoy condicionan su autonomía. El objetivo declarado por el Poder Judicial es ampliar sus posibilidades de movilidad y comunicación, en un contexto donde la niña ya construyó vínculos afectivos sólidos en la institución que la aloja.

Quienes la conocen de cerca coinciden en describirla como una chica cariñosa, autónoma pese a sus dificultades motrices, y con gusto por actividades propias de su edad: maquillarse, peinarse, bailar y grabar videos junto a las adolescentes más grandes del hogar. Su entusiasmo por mostrar lo que vive en la escuela es, según quienes la acompañan, una de sus características más marcadas.

Florencia Zubeldía, directora de la institución donde reside remarcó que la niña despliega "una ansiedad por superarse" en cada actividad cotidiana, ya sea jugar, estudiar o vincularse con otros. Esa búsqueda constante de progreso personal, sumada a su calidez, la convierten en una presencia difícil de pasar por alto dentro del hogar.

La niña integra el hogar junto a otras chicas y adolescentes desde 2021, pero recién en 2023 comenzó formalmente la búsqueda activa de una familia adoptiva. Disfruta de la compañía permanente y participa con entusiasmo de la vida grupal, un dato que las autoridades judiciales destacan como un indicador positivo de cara a un futuro proceso de adaptación familiar.

Un video difundido por el Poder Judicial muestra a la menor caminando, andando en bicicleta y participando de actividades cotidianas, más allá de las dificultades motrices que presenta. La pieza busca visibilizar su día a día y despertar el interés de postulantes en distintos puntos del territorio nacional.

Las familias interesadas deben cumplir con los requisitos y estar inscriptos en e registro oficial.

Quiénes pueden postularse y qué se requiere

Pueden presentarse familias con o sin hijos, siempre que estén dispuestas a acompañar a la niña durante su escolaridad primaria y a sostener en el tiempo los controles médicos, las terapias y los apoyos necesarios para potenciar su autonomía. No se exige un perfil familiar único, sino compromiso sostenido con el proceso.

La inscripción se realiza a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, donde se solicita completar un formulario con datos personales, composición del grupo familiar, ocupación laboral y vías de contacto. Es el primer paso formal antes de avanzar hacia una eventual vinculación con la menor. El mismo se puede ingresar haciendo clic acá: Formulario registro.

Es de Río Negro y la causa se tramita en Luis Beltrán

La niña es oriunda de Río Negro y la causa se tramita en el Juzgado de Familia de Luis Beltrán, que reiteró el llamado a familias de todo el país. La titular del Registro Único de Aspirantes a Guardas de la provincia explicó que se busca a alguien que pueda sostener sus terapias de movilidad y comunicación.

Para quienes deseen sumar información antes de iniciar el trámite, el juzgado habilitó un canal de WhatsApp al 2946-412592, disponible en días hábiles de 7:30 a 13:30 horas. También se puede escribir al correo electrónico [email protected] para recibir orientación sobre los pasos del proceso de adopción.