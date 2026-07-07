Con apenas 14 años, manejaban una moto robada: cómo los descubrió la Policía

El rodado tenía pedido de secuestro por un robo denunciado días atrás. Los adolescentes fueron demorados y luego entregados a sus familias.

La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) demoró a dos adolescentes con una moto robada. Foto: Gentileza.

Un control preventivo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) terminó con el recupero de una moto robada y la demora de dos adolescentes de 14 años que circulaban en el vehículo por las calles de General Roca.

El procedimiento se realizó en la esquina de Islas Orcadas y El Halcón , donde los efectivos detuvieron la marcha de una Honda Navi 110 cc para identificar a sus ocupantes y verificar la documentación del rodado.

Al consultar la información en las bases de datos, los policías comprobaron que la moto tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo denunciada días atrás en Stefenelli.

Ante esa situación, el vehículo fue secuestrado y se dio intervención inmediata a la Fiscalía de turno para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Qué pasó con los adolescentes

Como los ocupantes de la moto tienen 14 años, la Fiscalía dispuso la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que supervisó el procedimiento para garantizar sus derechos.

Tras completarse las diligencias, ambos adolescentes fueron entregados a sus respectivas madres. Además, se constató que se encontraban en buen estado de salud.

La moto será devuelta a su dueño

El rodado quedó a disposición de la Justicia para que pueda ser reconocido por la persona damnificada y, posteriormente, restituido.

Desde la Policía destacaron que el hallazgo fue posible gracias a los controles preventivos que la Brigada Motorizada de Apoyo realiza diariamente en distintos barrios de General Roca, con el objetivo de detectar vehículos con irregularidades y reforzar la seguridad en la vía pública.